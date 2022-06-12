「21巴港女」影片瘋傳！少女跪地遭瘋狂掌摑　短裙女：仲敢返香港

【21巴港女／欺凌】網上再流傳疑似童黨欺凌少女事件，片中有至少4名少女及男性「公審」一名跪在地上的少女，並連環瘋狂掌摑臉部，發出「啪啪」聲響，從片段見到至少掌摑了21巴，其間打人少女質問「係咪串啊！」、「真係仲敢返香港架喎！」、「鍾意鬧我啊嘛！鍾意鬧我啊嘛！」，更有男聲稱「大力一點」。片段於網絡瘋傳，網民直斥事件「恐怖」、「黐線」。



網上再流傳疑似童黨欺凌少女事件，片中有至少4名少女及男性「公審」一名跪在地上的少女，並連環瘋狂掌摑臉部。（影片截圖）

網上近日流傳兩段片段，聲稱是有港女欺凌打人，其中一段長2分19秒短片，見到一名穿白衣的少女跪下並除下口罩，旁邊有至少4至5名少女及男性，其間黑色短裙少女不斷用普通話質問白衣少女，白衣少女回應「我什麼話都沒有說過」。惟黑色短裙少女繼續質問，旁邊有少女則以廣東話加入戰團稱「我知你好唔GUR啊而家」，隨後短裙少女即掌摑了白衣少女臉部一巴。

現場眾人繼續起鬨，有人說「妳是不是有說過她壞話？」、「妳一時喺英國，一時喺美國，一時喺深圳喎而家」，短裙少女再問「妳不打，我打你囉」，便連摑白衣少女7巴，其間責罵「係咪串啊！」、「打我啊嘛！」，另一短褲女接力再摑白衣少女3巴」，旁邊則有人說「不夠爽」。

掌摑過程▼▼▼

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隨後再有人質問白衣少女「妳在群裏不是發我照片嘛？」、「你唔係話我好X煩咩？我點煩你啊而家」，並再摑白衣少女約10巴掌，其間有人男聲說「大力一點啦」，也有人說「佢真係仲敢返香港架喎！」、「鍾意鬧我啊嘛！鍾意鬧我啊嘛！」。單計這段片段，白衣少女已被打21巴掌。

另一片段長約3秒，只見到白色背心女連摑白衣少女3巴，未知是另一角度拍攝還是再摑了白衣少女3巴。

片段於網絡瘋傳，大批網民直呼「嘩好恐怖啊」、「黐線」、「又自己拍片留證據俾人拉」。也有網民說片段中的人一時說普通話，一時說廣東話，「似內地（發生）多過香港」、「廣州定香港？深圳？」，有網民回應片中曾有人說「妳仲好意思返嚟香港」，相信是在香港發生。