移民英國｜「10大移英港人必犯錯誤」掀激辯　網民：移民必須帶腦

【移民英國／須知】移民後不少生活習慣都要重新適應，有移民英國港人就在社交群組發起「10大移英港人必犯之錯誤提名」，並拋磚引玉列出「落洗潔精入洗碗碟機」，結果引來激辯，有網民笑言「移民一定要帶個腦」，但亦有網民表示未見過身邊人出現這情況，質疑是否樓主自己問題，「可唔可以唔好扯其他香港人落水…」。



樓主上載一張使用洗碗碟機圖片，見到打開了的洗碗碟機內裏被泡沫覆蓋，看似乎是加了太多洗潔精所致。（Facebook圖片）

有移民英國港人周日（6月12日）於Facebook群組發起「10大移英港人必犯之錯誤提名」，並把第1點列為「落洗潔精入洗碗碟機」。樓主並上載一張使用洗碗碟機圖片，見到打開了的洗碗碟機內裏被泡沫覆蓋，狀甚狼狽，似乎是加入太多洗潔精所致。

移民英國港人於Facebook群組發起「10大移英港人必犯之錯誤提名」，並把第1點列為「落洗潔精入洗碗碟機」。（Facebook圖片）

雖然樓主暫只提出了1項問題，但帖文隨即引來網民熱議，有移英港人笑言被泡沫覆蓋的洗碗碟機「好有仙氣」、「我feel到啲碗碟好乾淨」、「連廚房地下都乾淨晒添」、「老婆：豬隊友可唔可以豬少次？」、「移民有乜嘢一定要帶？最緊要帶個腦」，又認為使用電器最重要是看說明書，否則容易出事，「其實用家電真係要睇說明書」、「唔睇說明書，憑感覺操作」、「落返少啲（洗潔精）就ok」。

有網民質疑只是樓主個人問題，不應拖其他香港人落水。（GettyImages）

不過亦有大批移英港人質疑只是樓主個人問題，不應拖其他香港人落水，「Errr…我未試過囉」、「咁多黎咗英國朋友未聽過有一個人會咁做囉」、「未聽過有人倒洗潔精…」、「可唔可以唔好扯其他香港人落水…」、「係咪你屋企嚟」。

另有網民認為樓主只是舉出例子，「其實自嘲又好，講笑又好，玩下啫，輕鬆啲啦」，並有不少網民留名表示「等緊其他九項」。