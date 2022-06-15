父親節│乖女扮冷淡炮製驚喜　阿爸呻無人陪撒嬌　網民：超可愛

爸爸都會呷醋，而且是呷媽媽的醋！有女生日前發文，表示自幼和父母關係良好，一向很感謝爸爸對自己的疼愛，「就算反叛期個陣都無放棄我」。父親節將至，她為了給爸爸驚喜，故沒有告知其安排。沒想到爸爸竟以為她不幫自己慶祝，對有得慶祝母親節的媽媽呷起醒來，又不時撒嬌呻「無人陪」，希望引起女兒注意。一眾網民都不禁說樓主的爸爸實在太可愛！



樓主在討論區發文表示爸爸以為她不會替他慶祝父親節，天天都明提暗示叫她要陪自己，撒嬌的行為超可愛。（《請回答1988》劇照）

該女生在香港討論區發文，稱其父見到她上月早早就準備母親節的節目，所以在6月初就開始暗示，希望她陪他慶祝父親節。樓主稱上月因為有消費券又重開晚市堂食，一早便預訂餐廳座位慶祝母親節，還特地買了禮物給媽媽哄她開心。當時一切籌備過程父母都知情，算不上驚喜，所以便打算父親節時要製造驚喜讓爸爸開心，因此她隱瞞了自己的計劃。

眼見父親節臨近，爸爸因女兒始終未有表示，開始心急及呷醋，酸溜溜地說父親節沒有人幫自己慶祝，「如果有人同我慶祝父親節就好啦」、「父親節都唔知有冇人同我食飯」，暗示要與母親節同樣待遇。其實母親節過後，樓主就着手準備父親節的驚喜。她一早已買好戲票、小禮物，又訂好餐廳座位，準備帶爸媽去吃自助餐，「估唔到我阿爸咁可愛，覺得我唔會同佢過父親節」。

有網民以自身經歷為例，勸勉為人子女者要就珍惜與父母歡聚的時光。（《暖男爸爸》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都覺得樓主父親對女兒撒嬌十分可愛，「好羨慕你有個可愛既爸爸」、「好得意嘅爸爸」，亦有人稱讚樓主孝順，「多講些溫馨故事，鼓勵一家人親情無價！」、「乖女，抵讚！」。另外有網民就勸勉要珍惜家庭歡聚時光，「親在能孝是何等福氣！」、「我幾歲人仔老豆已去咗賣鹹鴨蛋，懂性以來無慶祝父親節，好好珍惜眼前人啊！」