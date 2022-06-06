悲！堅持讓BB趴着睡　2月大女嬰照顧5天後窒息亡　保母反應極心寒

初生嬰兒需要時刻關注，睡姿不當更可能危及性命！馬來西亞有母親於網上發文表示，她把2個月大寶寶送往保母處照顧，對方堅持要讓寶寶「趴睡」，原因是寶寶可以睡得比較久，惟到第5天就報來噩耗，寶寶突然全身發軟、沒了血色、指甲發藍，送院搶救半小時就宣告不治。母親傷痛欲絕，質疑是保母疏忽，報警求助，而保母事發後只說句對不起，便再也沒有聯絡她們。



馬來西亞有母親表示，保母堅讓2個月大的寶寶「趴睡」，到第5天就出事，寶寶突然全身發軟、沒了血色、指甲發藍，送院搶救半小時就不治。（Facebook群組「坐月子 ｜奶媽 ｜月嫂 ｜媽咪育兒｜保姆｜分享討論區」）

該名馬來西亞母親上周六（6月4日）早上於facebook群組「坐月子 ｜奶媽 ｜月嫂 ｜媽咪育兒｜保姆｜分享討論區」發文表示，「我寶寶2個月大，第1個孩子…帶去給保母顧的第5天就這樣走了…」。

樓主憶述，保母說抱寶寶起來時「咳了一下」，整個身體發軟，惟保母沒有第一時間通知她，而是到家庭診所檢查後，然後才致電她說寶寶情況不好，「身體沒了血色，指甲發藍」，錯失了救治的黃金時間，最終送到醫院搶救半小時便不治，令樓主傷痛欲絕。

樓主又記起保母堅持要讓寶寶趴睡，聲稱可以睡得比較長久安穩，她曾提醒對方讓寶寶趴睡一定要時刻注意寶寶，並要留在寶寶身邊，惟估計因為對方疏忽，「（保母）沒有注意寶寶或一直在她身邊，寶寶窒息了…現在很後悔為什麼當初就不直接跟保母說不要給我孩子趴睡！」。

該名馬來西亞母親在Facebook群組分享事件。（Facebook群組「坐月子 ｜奶媽 ｜月嫂 ｜媽咪育兒｜保姆｜分享討論區」）

樓主續說，事件發生後保母只說了「對不起」，「到現在都沒有聯絡我們，也沒有說要怎麼賠上所有的損失…」，批評保母疏忽及不負責任，並報警求助。

根據馬來西亞《中國報》報道，當地梳邦再也警區證實接獲報案，惟由於未有解剖驗屍報告，暫未知女嬰死因。報道又提到，涉事保母有20多年經驗，曾在託兒所工作，辭職後擔任保母，案發時除了照顧該名2個月大女嬰，還要照顧另外2名接近1歲嬰兒。

樓主至周日（6月5日）再更新資訊，指其寶寶已解剖，惟解剖結果要等至少3個月，憂慮屆時會以「猝死」為由了事，「今天看到報道說1歲以下寶寶趴睡是猝死死因之一…所以法律制度是不是怎樣都要還我寶寶一個公道了？」

嬰兒趴睡增猝死風險？



台灣衛生福利部引述研究顯示，趴睡是導致嬰兒猝死症的重要危險因素，由於趴睡或側睡時因逆流的液體進入氣管機會增加，造成嗆傷或窒息風險大增。本港衛生署亦表示，仰睡較趴睡和側身睡安全，亦可減低與睡眠相關意外及罹患嬰兒猝死症風險。