父母離異媽搬走爸另組家庭　阿妹日日欠交功課　中學生姐姐急求助

當父母不願肩負育兒責任，重擔就可能壓在較年長的孩子身上，卻忘了他們也只是孩子。有就讀中學的女生日前發文，表示自從父母離異，就讀小三的妹妹就差不多等於「放養」，最近更每天都欠交功課，令她憂心忡忡，怕妹妹的學業受影響。但自己也只是中學生，根本不知如何幫助妹妹，亦不知可以向誰傾訴，遂發文向網民求助。



女生表示自從父母離婚，媽媽獨自搬走，她們3姊妹與父同住，但爸爸也已另組家庭，較少精力照料她們，導致妹妹無心向學，情況令人擔心。（電影《無人知曉的夏日清晨》劇照）

該名女生在香港討論區發文，稱其父親幾年前發生婚外情，母親盛怒之下提出離婚，隨後獨自搬到外婆家中住，留下她們3姊妹跟隨父親。但其父親離婚後甚少陪伴她們，有一半時間都與當初婚外情的對象同住，上年更與對方再婚，之後誕下1名子女，自此就更少時間照顧她們。

現時就讀中學的樓主排行第2，有個讀大學的姐姐及就讀小三的妹妹，「我喺屋企對得最多嘅人就係家姐同阿妹」。她與姐姐自幼有媽媽陪伴、督促溫習，但自從父母離異，媽媽獨自遷出後，妹妹自小一起就只能靠爸爸閑時回家幫她複習，「10次有9次老豆都會發脾氣鬧佢」。妹妹現時不愛學習，就算樓主想教她，妹妹也不專注，天天就念叨着要打機，最近更天天欠交功課。截至她發文日，6月起妹妹上了7天學就欠交了7天的功課，令她煩惱不已，擔心妹妹長此以往會被趕出校。

樓主表示她和姐姐尚算幸運，自幼有母親陪伴，但年幼的妹妹卻甚少這些時光。（電影《82年生的金智英》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都十分同情樓主的遭遇，認為她也不過是未成年的學生，就已經要擔起重責，「你已經好叻女」、「呢啲嘢本身唔應該係你面對」。亦有人對她的父母感到失望，及指出年幼的妹妹最慘，「做人父母做到咁，啲仔女受晒罪」、「佢最可憐，你同姐姐起碼童年得到比她多的愛護」。另有不少網民認為樓主還年輕，建議她向師長求助，「同阿媽講，嗰個都係佢個女」、「同家姐認真傾下點幫個細妹」、「試下搵老師、社工幫手」。