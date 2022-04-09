敘利亞父母內戰雙亡 孝順仔日夜相陪墳墓照片瘋傳 真相竟然係咁
撰文：爆料公社
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他草草的埋葬父母後，自己也無所適從，在這戰亂時代，人命如草芥，或許甚麼時候突然天空掉下來顆炸彈，他就GG了。
但他不在意，每天在他面前都有死人。
埋葬了父母後就只剩下他一個人，不到十歲的年齡，按說應該是最快樂的時刻，可如今，他三餐得靠國際救難組織濟助，有一餐沒一餐的……
點擊放大瀏覽網上瘋傳的照片與故事版本 以及其後拍攝者透露的真相▼▼▼
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「從小他都沒有離開過父母，他算是幸運的，很多妻離子散的流浪孤兒，眼睛呆滯，面目枯槁，骨瘦如柴。他還好有父母的照顧，雖不能溫飽，也差強人意。其實他不知道的是，他的父母每天都把要來的食物優先讓他吃飽，他們每天都處在半饑半餓中。那天他們正在休息，忽然聽到一聲呼嘯聲，還來不及反應，炸彈已在他們幾公尺外爆炸了，還好他在父親的掩護下沒有受傷，但父母也因此全被炸死。」
「他已經沒有眼淚了，這段時間所發生的一切事情，讓他的內心已麻痺，所以父母在他的面前被炸死，他也沒有哭，呆滯的眼神像是什麼都不曾發生般。直到有人提醒，要將他父母的遺體掩埋，他才在幾個好心人的幫助下，將父母併排的掩埋在附近。他在父親和母親的墳墓中間留了一個夠他躺下的位置。父母還沒死前，他們睡覺，他都是躺在父母的中間。現在父母雖然死了，他要睡覺，仍然是躺在父母的中間，這樣他才能感受到父母的存在。」
照片與故事雖然引起很多網友為之動容，但也有網友表示：「這是假的！」這張照片的作者名為阿吉茲（Abdul Aziz），他表示雙親的墳墓只是兩個石頭堆，主角小男孩並非戰亂遺孤，而是自己的姪子，拍攝地點不在敘利亞，是在沙特阿拉伯。對於被誤會成文中的故事，也是感到相當困擾且不滿，希望不要繼續被曲解。
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