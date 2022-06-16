陪伴7年哥基走失！警徹夜尋回　患癌女主叩頭道謝：救了我半條命

對病人來說寵物除了是家人，亦可能是精神支柱！浙江警方日前接報有哥基犬走失，警員徹夜出動搜索終尋回，患癌女主人得知可以與愛犬團聚，到派出所時非常激動，竟當場下跪叩頭道謝，警員連忙上前將她扶起。婦人透露狗狗已陪伴自己7年，是她的精神支柱，能夠尋回直如「救了我半條命」。網民大讚事件暖心，認為狗狗對主人而言不只是寵物，而是家人，她當時可能是心情太感激，不知怎樣表達才會下跪。



患癌女主人得知可以與愛犬團聚，到派出所時非常激動，竟當場下跪叩頭道謝。（微博影片截圖）

浙江溫州最近有隻哥基犬走失，民警接報後徹夜尋回。狗狗的女主人是名癌症病人，平陽公安的影片所見，戴鴨嘴帽、穿粉紅色衣服的女主人在派出所激動跪下來，雙手合十向警方叩頭道謝。警員隨後走出前枱扶起女事主，她說狗狗已經陪伴她7年之久，是她的精神支柱，「救了我半條命，說實在的，我真的感謝你們」，最後還向民警致送錦旗、抱住哥基和派出所的民警合照，狗狗回歸主人懷抱後樣子很有朝氣。

網民大讚事件非常暖心，但仍提醒女主人一定要拴好狗繩，勿讓愛犬再度走失。許多人說很谐理解女主人的感受，「這是她的家人，是精神寄託」、「生病的人內心很脆弱的，狗狗陪伴她這麼久走過最艱難的歲月，是親人」。有留言又認為她當時情緒激動，可能想感謝警員但又不懂表達，「主人也是真的想感謝又不知道該做什麼乾脆磕個頭吧」。

（綜合）