激罕貓中獨角獸！收容所驚現雄性「印花布貓」　機率僅3000分之1

原來牠如此罕見！美國拉斯維加斯動物收容所1隻貓咪近日爆紅，當地傳媒指，牠是超級稀有的雄性「印花布貓」（Calico cats），因現時見到的印花布貓幾乎都是雌性，出現雄性機率低至3000分之一，亦被稱作「貓中獨角獸」。由於貓貓顏色多寡和染色體有關，故大多數雄性貓咪不會出現3色，出現於雄性貓貓身上屬異常現象。許多養有雌性印花布貓的網民稱未見過雄性版本，祝賀牠早日找到新家，而收容所亦很快更新消息，指貓貓已被領養。



拉斯維加斯有動物收害所收到1隻雄性的印花布貓，原來極其稀有。（「The Animal Foundation 」IG圖片）

3色貓貓是雄性原來極其罕見！拉斯維加斯動物收容所「 the Animal Foundation 」雖然接收過許多動物，但最近來了隻超級稀有的貓貓，即時引起許多網民關注。這隻貓貓名叫「彗星」（Comet），是絕無僅有的雄性「印花布貓」（Calico cats），收容所指不少動物醫療界人士工作數年，甚至數十年，都未曾見過雄性印花布貓，形容是基金會見過最獨特的貓之一，每3000隻印花布貓中只有1隻會是雄性，機率低至3000分之一，故被稱為貓中獨角獸。

網民大呼彗星長得非常漂亮，「就像畫一樣」，許多人留言希望領養牠。有飼養雌性印花布貓的主人留言說，他們都從未看過雄性，又指祖父輩會叫牠們作「金錢貓」，因為雄性印花布貓很值錢。彗星引起熱議後，收容所很快更新說牠已被領養。

印花布貓不是特別品種，而是泛指身上同時帶有3種顏色，即黑色、橘色與白色紋的貓，幾乎只有雌性，這與貓貓的染色體有關。X染色體會決定貓咪的顏色，印花布貓有99.99%都是母貓，是因為雄性染色體「XY」很多時只能出現1種顏色，染色體Y沒有顏色基因，而雌性染色體「XX」就可同時出現多種顏色，故出現雄性其實是異常現象，而且很大機會天生不育。

（綜合）