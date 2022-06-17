震撼！7年不穿內衣！台女記錄身體驚人變化　網民震驚：好羨慕

穿內衣問題是女性間熱門話題之一，有台灣女大學生在討論區分享自己7年不穿內衣生活經歷，並記錄自己身材驚人變化，引來網民讚歎。有人批評樓主做法，認為不穿內衣雖然是個人自由，但「不要給女人灌輸不穿內衣的觀念」，隨即被網民反駁，是否穿內衣是個人選擇，「看個人覺得怎樣比較舒服吧」。



台灣女大生在討論區分享自己7年不穿內衣生活經歷，並記錄自己身材驚人變化，引來網民讚歎。（Dcard）

該名女大學生於Dcard討論區以「七年沒穿內衣」為題發文，指從青春期開始每天都會穿內衣，「甚至睡覺也會穿，如果上課忘記穿，就會駝背一整天」，直到有一天她突然想試試不穿內衣，於是毅然展開了「零內衣」的生活，「這一不穿就是七年過去」。

樓主又分享穿內衣的不適及不便，「夏天時長的汗疹，只要舉手或稍微有動作內衣就會移位，還有買內衣好花錢。我沒有用胸貼，也不介意別人的眼光，比起別人說什麼，我更介意穿內衣時下圍被勒緊的不適感」。

直至最近樓主為了穿搭，買了便宜內衣，才驚覺自己的身材變化，「久違的穿上內衣，被我自己的胸部驚歎到」。她指即使長時間沒有穿內衣，胸形依然沒有下垂迹象，並上載照片證實自己所言非虛。

即使長時間沒有穿內衣，樓主的胸形依然沒有下垂迹象，並上載照片證實自己言非虛。（Dcard）

樓主解釋，胸部是否下垂與基因和肌肉量關係較大，「所以如果有女孩怕不穿內衣胸部會下垂，我用七年來的親身經驗跟你說，我沒有遇到下垂的問題」。

帖文引來熱烈討論，不少人「錯重點」大讚樓主身材好，「好羨慕」、「身材真好」，但有網民質疑樓主胸部沒有下垂是因年紀還小，「妳現在發文章不太準，50幾歲了再發，妳又不老當然不垂」，又認為她不應給其他女生灌輸不穿內衣的觀念，「不穿內衣是妳的自由，但不要給女人灌輸不穿內衣的觀念」。

有網民表示，是否穿內衣是個人選擇，「看個人覺得怎樣比較舒服吧」。（Roberto Nickson／unsplash.com）

也有網民表示，是否穿內衣屬個人選擇，樓主只是分享自己想法，「看個人覺得怎樣比較舒服吧」、「穿不穿內衣就是每個人的選擇」、「我支持妳！」。