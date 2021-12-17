震撼｜男子吸煙14年失眠咳褐色痰　戒煙30天現驚人變化　網民驚歎

【戒煙實錄】常言道「吸煙危害健康」，但世上仍有許多煙民深受其害！內地新疆1名吸煙14年的男子，因受失眠困擾決心戒煙，並逐天記錄自己30天戒煙過程及變化，可見他臉色明顯變好，「味覺和嗅覺好像恢復了」，更以自身經驗教化煙民「如果你想戒煙，隨時都可以」。片段於網絡瘋傳，有網民看後直呼戒煙前後變化太神奇，笑言「變帥了，堪比美容院啊」。



即睇30天戒煙變化，效果超神奇▼▼▼

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已吸煙14年的新疆男子小喆，終難以忍受失眠困擾，下定決心戒煙，「我也算是一個失眠重度患者，經常晚上睡不着，我覺得與吸煙有關係，很難受，下定決心要戒煙」。他隨後坐言起行，拍下自己戒煙30天的過程及變化。

片段可見，小喆的臉色從一開始蠟黃變得明亮，狀態明顯變好。不過萬事起頭難，小喆指出，戒煙第2天時他感到身體比較難受，「肺有點空空的感覺，然後就是咳嗽」，到第4天「挺難的」，常打瞌睡及頭暈，直至第5天狀態明顯變好，「感覺蠻輕鬆的，明顯不一樣的感覺就是味覺和嗅覺好像恢復了，感覺會聞到一些以前聞不到的味道，鼻子好像更靈敏了」。

片段可見，小喆的臉色從一開始蠟黃變得明亮，狀態明顯變好。（片段截圖）

來到戒煙第12天，雖然小喆出現嚴重戒斷反應（指中斷或停止使用成癮性物質後產生的生理或心理改變），但他認為是良好現象，「就是痰愈來愈多，感覺在排以前留下的不好的東西，我覺得這是個好的表現」。

成功往往在於堅持，30天後，小喆順利戒掉吸煙心癮，臉色轉好，看上去亦更精神及年輕，「戒煙有些起色，基本上每天沒有想要吸煙的感覺」。他又借自己戒煙經歷鼓勵同路人，「所以說如果你想要戒煙，隨時都可以」。

30天後，小喆順利戒掉吸煙心癮。（資料圖片）

小喆30天戒煙片段引起網絡熱論，不少網民佩服小喆的堅持，又認為小喆戒煙後的變化「太神奇了」，「戒煙變帥了，堪比美容院啊」、「挺佩服他的」。亦有網民認為小喆戒煙30天外表變化不大，但健康就好。

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