肉色飛魚雕像形狀激似「這器官」當地居民嬲爆抗議：根本是色情魚

裝置藝術可以美化市容，但設計不佳恐造成反效果。



摩洛哥梅迪亞市（Mehdya）一處圓環設立兩隻跳躍飛魚的裝置藝術，因為肉色的色澤及形狀讓它看起來神似「男性生殖器」，市民見狀後憤怒地向政府抗議拆除，引起爭議。

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根據《每日郵報》報導，這座雕像佇立在梅迪亞市的圓環交叉路口，飛魚的顏色呈現粉膚色，形狀為長條狀，民眾目擊後紛紛指稱神似「男性生殖器」，因此不少人向政府抗議，要求拆除不雅觀的雕像，認為「政府將金費用在此處毫無意義」，更指這座雕像根本是「色情魚」。

政府遭到猛力砲火後決定將雕像拆除，但事後仍無法平息大眾的怒火，民眾表示「期望政府對地方進行改革，得到的卻是這座毫無意義又不雅觀的裝置」，更認為耗資進行雕像建立，實在太浪費納稅人的錢。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】