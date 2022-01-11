中國睡眠研究會去年發表了《2021運動與睡眠白皮書》，當中揭示目前中國有超過 3 億人在在睡眠障礙問題，而為了好好入眠，中國人民也是各司各法，其中名為「哄睡師」的行業則應運而生。本來收費幫助客戶入睡都算是一門正當生意，但近年卻逐漸走偏向色情的方向。



「哄睡師」本身以說故事、白噪音或類似 ASMR 的語音對話為客戶達到放鬆、助眠的效果，奈何競爭太大令行業容易走歪（圖 視覺中國）

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暗藏軟性色情交易？

內地近年興起的「哄睡師」，主要指以語音聊天平台接單，並以說故事、白噪音或類似 ASMR 的語音對話為客戶達到放鬆、助眠的效果。然而在助人入以外，語音聊天的內容實在太過廣泛，不少語音平台的「供需」發展逐漸傾向色情，用戶原本要好好入眠，卻因為「血脈沸騰」而久久未能進睡。

即使打著的是「助眠」旗號，但這些 Apps 的宣傳仍然走不出「俊男美女」的套路（圖 耳萌）

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雖然有關當局在過去幾年一直有針對語音平台的涉黃現象進行整改，但類似的語音平台 Apps 頂多只是轉向地下繼續營運，而「哄睡師」與客戶之間要另約私聊更加是難以禁絕，近日又有內地傳媒體踢爆露骨的交易亂象👇👇👇

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資料來源：南方財經

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