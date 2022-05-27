歪理繪本色情暴力樣樣齊　叫小朋友「舔漂亮姐姐」竟是想教呢樣嘢

童書是小朋友成長中不可或缺的一部分，尤其幼童正處於建立思維的重要階段，因此童書內容要灌輸正確的價值觀。不過，市面上很多童書都未經過嚴格審核，一不留神便會讓小朋友接觸到不良資訊，例如涉及色情、自殺，甚至粗言穢語的內容。過往亦有家長在本地圖書館發現歪理童書供小朋友借閱，實在防不勝防！



舔漂亮姐姐學汗水成分？

中國江蘇鳳凰少年兒童出版社於2012年發行繪本《流汗啦！》，其中有一頁內容是兩名男童捉著「漂亮姐姐」的手狂舔，期間男童更語出驚人，說出「姐姐，你好漂亮，你的汗是什麼味道呢？」的句子，猥瑣程度讓人咋舌。出版社也在今（27日）正式回應，表示將會下架繪本並請相關專家重新審讀。

「兒童不宜」童書多不勝數 色情、暴力樣樣齊

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單以內地未成年人口推算，18歲以下大約有3.67億人，亦因此不少非主要從事童書的出版社也想分一杯羹，內容上卻仍是用「成人」的那一套，因此不時會出現「兒童不宜」的童書，將扭曲的觀念投射到作品中，例如《小熊過生日》，竟把朋友小雞變成烤雞慶生；《淘氣包馬小跳》，割包皮重點竟是男醫生還是女醫生，《行人與梧桐樹》，大樹竟罵行人「你媽死了」，甚至有童書內容是涉及不想練琴而有輕生念頭，在現今學樂器如此普遍的情況下，如此的想法相當危險。

翻譯本有機會流入香港

上述不少「歪理童書」的出版社都是來自內地，字體也是簡體中文為主，但香港家長也不要掉以輕心，因為不少童書其實也有繁體中文版本，並流出市面供家長購買。過往就有《貪心的貝貝》一書，該故事書在本港圖書館曾有館藏供小朋友借閱，內容竟是提倡「走精面」，偷東西要偷得聰明，灌輸錯誤價值觀。