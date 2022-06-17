男老師傳露骨訊息約見11歲男童　母親揭發當場質問　校方稱已開除

老師理應作為學生榜樣，但內地近日瘋傳1段男老師約見11歲男童的訊息截圖，當中男老師多次發送「親一親嘛」、「想慢慢摸你的身體」等露骨訊息。男童母親揭發事件，以男童身份與老師對話，答應外出見面，當場質問老師並報警處理。事後男老師任教的國際學校表示，該老師仍在試用期階段，目前已經被開除，強調校方對性騷擾採取「零容忍的態度」。



內地近日瘋傳1段男老師約見11歲男童的訊息截圖，當中男老師多次發送「親一親嘛」、「想慢慢摸你的身體」等露骨訊息。（瀟湘晨報圖片）

內媒《瀟湘晨報》報道，1則「一男老師約11 歲孩子」的影片日前於內地網絡瘋傳，內容為1名史姓男補習老師與11歲劉姓男學生在社交程式聊天的紀錄。男童的媽媽講述事發經過，表示兒子一向不太沉迷使用手機及社交平台，但早前卻一反常態，用得非常頻繁。日前劉父發現兒子晚上11時許仍在用手機，查看後竟發現兒子在「QQ」程式與陌生男子聊天，看到對話內容更是非常震驚。

劉母表示，與兒子對話的為過往補習班的1名男老師，對方以「給孩子代過一節數學課」為由展開話題，熟絡後更多次發送露骨內容如「可以先簡單親一親嗎？饞了好久的小正太」、「哥想親你的小臉蛋、小嘴巴，想慢慢摸摸你的身體」，又相約兒子外出食飯。她發現聊天內容有問題後，隨即接管兒子的手機，並冒充孩子的身份與男老師對話，答應外出見面，過程中男老師更一度教男童欺騙父母關於見面的事。

男童母親揭發事件，以男童身份與老師對話，答應外出見面，當場質問老師並報警處理。（瀟湘晨報圖片）

翌日劉母事先聯絡警員，與男老師見面時當場質問對方「你知不知道你是一名老師？」，對方疑見事敗即表示「我只是說和他一起玩，沒有做其他的事情」，強調「你相信我，我真的不會對他做什麼」。劉母即時反駁，「對啊，你被抓到了肯定說不會做什麼」，又質疑若沒有不軌企圖，根本毋須教兒子撒謊及刪除相關訊息紀錄，男老師則解釋，從沒有教男童欺騙父母，「只是讓他寫完作業再出門，想帶孩子一起吃飯」，他最終被警員帶走調查。

劉母其後又將事件及對話紀錄上載至網絡，直言希望以兒子的經歷警惕其他家長，「就希望可以引起家長的注意，提醒他們一定要小心，看孩子有沒有受過類似的侵害」。她又表示，該男老師早前已離開補習機構，轉任其他教職，「警察說已經聯繫過學校了」，目前警方仍在調查案件，她正等待最終的處理結果。

事件曝光後，蘇州市中加風華國際學校除即表示，史姓男老師今年5月份入職該校，正處於試用期，由於疫情影響，學校都採取遙距上課方式，該老師根本沒有到過學校。當接到家長反映有關騷擾男童的事件後，校方已將他開除，「他只在我們學校就職過很短暫的一段時間，現在已經開除了，我們處理完了」，並強調「學校對這類事件是零容忍的態度」。