恐怖！台幼稚園老師虐童影像曝光惹公憤　攞鐵湯匙「敲斷門牙」

「竟然拿鐵湯匙敲斷小朋友門牙，到底是有多大的仇恨對小朋友做這種事？」台灣陳姓網友在爆料公社發文：「現在社會到底怎麼了？虐童事件層出不窮，沒想到有天會發生在自己周遭親友小孩的身上！已報警處理，期望這類事件不要因為時間而被遺忘！」



「事情是發生在18號下午2點多，在楠梓某幼兒園，朋友的兒子因為吃東西慢，結果老師竟拿鐵製湯匙敲打小朋友的嘴巴懲罰，小朋友大哭，老師沒有停手竟然更用力打，結果把朋友的兒子的門牙打裂，牙齒斷裂出血，少了一顆門牙，醫生評估說要拔掉……」

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爆料的網友憤憤不平的表示，身為幼兒園的老師，只是因為學生吃東西太慢就情緒失控，還像在施刑一樣猛敲孩子的嘴巴，真的很過分。「朋友有報案提告了！影片最後還打了小孩一巴掌，這種根本不配當老師，真的很過分！」

網民紛紛怒斥老師行為不當。「敲甚麼敲？而且還把小孩整個拽下來！老師根本就已經情緒失控了才會這樣，小孩也沒有還手也沒有亂跑，從頭到尾坐在椅子上，就算沒吃完，也不需要這樣的處理。」「要把小孩拉出去是要拉去哪裡？整間其他的小朋友也都在看，相信這位老師一定不是第一次這樣了！不要說被打的男童了，其他小朋友心裏沒有創傷才奇怪，建議其他的家長不要以為自己的小孩一定沒有被體罰，這絕對不會是個案！」「誰管你情緒失控？管不住自己的情緒是你的事！打傷孩子就是你的錯！道歉也沒用了好嗎？」「看起來應該是經常這樣子對小朋友！因為旁邊的小朋友都無動於衷，這個老師應該常常這樣處罰孩子。」

目前市府社會局與教育局正著手調查，並請幼兒園保留監視器畫面，若不當對待幼兒查證屬實，社會局將依台灣兒少法第49條及97條規定，依法裁罰行為人6至60萬台幣罰鍰，並公布姓名。該幼兒園也發公告致歉，並強調已辭退該名教師：「關於本園今日發生之事件，本園已辭退該師，該班也已安排其他教師帶班，本園針對此事已通報社教單位，也很誠心誠意找家長解決此事，本園絕不推卸責任、亦不隱瞞，絕對會盡力處理，造成大眾困擾，也深感抱歉。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】