越唱越寒！錄音室有靈異怪事專輯先好賣？IU五月天撞鬼經歷大公開

謠傳錄音室是很陰的地方，時常聽到明星錄音時遇到靈異事件。今天要講的錄音室靈異故事，是3組知名藝人在錄音時撞鬼的親身經歷。關於錄音撞鬼這件事，台灣跟韓國都有同一個傳說，就是如果製作歌曲時發生靈異事件，這張專輯就會大賣。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，講述不同台韓紅歌手在錄音時遇到的靈異怪事。



被稱為國民妹妹的韓國女歌手IU李知恩，曾表示在錄製《你和我》（You and I）這首歌時，因為歌曲唱法跟作曲家李敏淑意見不合。據說她們當場起衝突，作曲家氣得離開錄音室，她有點難過，煩惱錄音該怎麼辦，最後只好跟錄音室其他人說明天再來錄。

就在錄音師突然跟她說教當下，雖然她沒有直視，但感覺到旁邊站着經紀人，在一邊聽一邊點頭，她心裡苦悶覺得為經紀人沒支持她，之後經紀人還勸說明天要道歉，說完後經紀人表示「我們就先回去吧」。當她正準備要離開時，經紀人卻突然單獨1個人走進錄音室，這讓她整個傻眼，覺得是在開玩笑嗎？不是不錄要回去了？感到疑惑的她，只好跟在經紀人後面進入錄音室，結果她卻發現，裏面沒有半個人。

IU覺得奇怪立刻走出錄音室，問在外面的錄音師，經紀人剛剛有在這嗎？沒想到錄音師說，錄音師：「什麼？妳怎麼了？」她解釋說經紀人剛剛在這，後來走進錄音室後不見了，結果錄音師說：「沒有啊！從頭到尾這裏都一直只有我們2人而已！妳在說什麼啊？」當她一聽到只有2人嚇得不輕，之後她跑到外面問其他人，結果這時就看到經紀人從完全不同的方向走過來。

五月天宣傳「五月天人生無限公司」的演唱會電影。（資料圖片）

五月天 搗蛋鬼

五月天準備第一張專輯時，他們還是學生，白天不是讀書就是打工，有空錄音的時間通常是晚上。事發那天瑪莎跟冠佑在錄第一章專輯中《嘿！我要走了》這首歌時，瑪莎人在錄音室內合唱某個音，但試了很多次都唱不順，在玻璃門外的冠佑有點生氣，要瑪莎重來一次，結果當冠佑一講完，瑪莎就從耳機聽到一陣詭異笑聲，他以為是冠佑發出的聲音，就抬頭看玻璃窗外的冠佑。

結果只看到冠佑一臉嚴肅地盯着電腦螢幕，還發現對話鍵沒亮起，這時他才驚覺有異。不過這件事他到了隔天才跟冠佑講，瑪莎當下只跟冠佑講說，他想要先休息一下，就走出錄音室。冠佑休息時拿起報紙準備看，結果眼角餘光突然看到有個白影從玻璃窗飄過去。

還有另外一次，當瑪莎在錄製《志明與春嬌》這首歌時，為了省電只開一盞小燈錄音，結果當他彈結他彈到一半時，突然發現玻璃窗外趴着個怪人，還兩眼瞪着他看，不過一瞬間就消失不見。

五月天宣傳「五月天人生無限公司」的演唱會電影。（資料圖片）

張宇 鬼歌手

事發於冬季寒流來襲的夜晚，張宇跟唱片公司人員到桃園機場，接送1名從美國返台錄音的歌手，在現場等了一段時間後，大家有點疲憊時，歌手終於來了，張宇在寒暄聊了一下後發現，對方中文十分標準，他放下心來，本來還擔心對方如果中文不好，會影響到錄音過程。

之後他們回到錄音室，時間已經是半夜12點，這時歌手走進錄音室，隨手關了燈準備開始錄。錄音時張宇跟歌手只能靠咪溝通，一開始很順利，在短短10分鐘就錄好1首歌，原本還擔心歌手會因長途飛行而身體疲憊。他突然想到剛才錄音時，歌手只單方面接受意見，完全沒表達自己想法，所以想叫對方出來聽聽剛才錄好的版本。

結果當錄音師用咪請歌手出來時，對方完全沒回應，叫了很多次後還聽到一絲絲奇怪聲響，這怪聲讓張宇瞬間背脊發涼，立刻打開錄音室的門，他一開燈發現歌手坐在椅子上打瞌睡，還發出打呼聲。這時張宇搖醒歌手，對方醒來即道歉，表示自己太累，所以剛才一坐到椅子上就忍不住睡着。

張宇一聽感到疑惑，就問歌手是一進錄音室就睡了嗎？歌手說：「對阿！怎麼了？」張宇意識怪事發生，就急忙檢查咪高風，發現果然關上，心想總算是讓他遇見了。之後他跑去播放剛錄好的帶子，播放時只聽到一連串模糊不成調的音樂，旁邊不知情的錄音師趕緊道歉，指可能是他出錯，事發主因只有張宇自己明白，是真的遇到不乾淨的東西了！

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】