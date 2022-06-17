港童搭荃灣紅Van遺銀包　熱心司機想盡辦法聯絡　1招尋回失主獲讚

乘車時遺失銀包，多數都「凶多吉少」，不過有港爸就分享1次失而復得的經歷，指孩子日前由荔枝角乘搭紅色小巴回荃灣時，不慎將銀包遺在車上，幸得熱心乘客將銀包轉交司機，最終小巴公司落力尋人，從網上訂座記錄得知太太的電話號碼，成功聯絡交收失物，令他們非常感激，網民都大讚好人好事。



該港爸在facebook群組「麗城花園之友」發文，指孩子日前在荔枝角乘搭紅色小巴回荃灣麗城花園，途中不慎將銀包遺在車上，幸得熱心街坊發現並轉交司機。由於銀包內沒有留下任何聯絡方法，小巴負責人從網上訂座記錄尋得太太的電話號碼，當晚即聯絡他們，並相約好翌日早上交收，讓小朋友返學時可以使用。

他非常感激各人的幫助，特別是小巴公司，「令我們失而復得，並且能極速取回」。港爸亦補充指，小巴負責人來電時，太太還未知小朋友遺失銀包，但經對方耐心溝通後，始知小朋友大懵跌咗銀包，大讚「老闆真係好好」，又讚揚小巴公司用心經營這條線，服務比其他交通工具經營者更好，「又有禮貌，真係方便到街坊和搭客」。

帖文獲網民大力讚好，甚至引出司機真人留言回應，「搵番就好了，小事，最緊要幫到你哋」。有街坊分享自己亦試過在這路線的小巴上跌銀包，「佢哋即刻車返轉頭畀我，好好人」。