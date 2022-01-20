女子舉雙手截小巴　做呢個禮貌動作令司機冧爆停車：見你咁有誠意

保持笑容和禮貌能讓人與人之間的溝通變得容易，更隨時獲得生活上更多便利！有小巴司機日前分享「車cam」片段，顯示正駛離車站時，1名女子急步跑近，接連向他揮手並舉出雙手希望截車。司機表示因已開車拒絕，沒料對方突然做出合十手勢示意「拜託」，禮貌舉動令他即時心軟，停下讓對方上車，「見你截車咁有誠意，上嚟喇」。網民看過片段也笑指片段反映禮貌的重要，更諷刺司機停車只因乘客是女生，「試下掉轉係男人？」。



有小巴司機日前分享被女生打動而停車的片段，引來網民討論。（YouTube「車CAM特警」截圖）

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相關片段日前被網民分享至facebook群組，相信為小巴的車cam片段。片中可見，司機駛至相信是巴士總站的車站，正打算開車離開時，1名女生從遠處走近，揮手示意再舉起雙手「大字形截車」。

然而由於小巴已駛離車站，司機明言當時已搖頭示意女子「等下架車」，沒料女子發動「誠意攻勢」，一邊急步跑近車門，一邊雙手合十做出「請求」手勢，成功打動他願意停車。片段亦錄得一把女聲於司機開門後不斷道謝，相信是成功上車的女生。司機後來坦白表示的確「有私心」：「其實係我見佢幾靚女，佢大字形截車嘅時候，我擰頭扮唔畀佢上車，先有佢後尾嗰幾下動作」。

女子一邊急步跑近車門，一邊雙手合十做出「請求」手勢，成功打動司機願意停車。（YouTube「車CAM特警」截圖）

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片段上載後獲網民讚好，紛紛表示短短十多秒的車cam已顯示了互相尊重及保持禮貌的重要，「咁有誠意又咁有禮貌，個女仔係抵讚嘅」、「你有禮時，司機亦讓一步，如果香港係咁正能量，海闊天空」、「有禮貌做乜都易話為啲」。

亦有網民笑指司機是看到乘客為女生才願意停車，認為事件並不在於禮貌，而是「你的樣子如何，你的待遇也必如何」、「換轉係個男嘅截車，睇你又會唔會覺得佢有禮貌，破畀佢上車，呢個世界無非都係睇樣啫」、「男人老狗做返呢套動作下場又會係點呢」。

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有網民上傳車Cam影片，大讚1名男童過馬路時非常有禮貌，影片獲大批網民讚好。（fb影片截圖）

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