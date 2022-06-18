過份！小二生偷同學功課改自己名交　家長不怪責仲咁樣大讚女兒

誠實是美德，小小年紀就應該學懂！有港媽分享指，其女兒曾就讀大埔1間名牌小學，其中有同學是田徑運動精英，惟有次沒做功課時，竟將同學的功課改為自己名字遞交，最令人咋舌的是其家長不覺女兒有錯，反而大讚她「識執生，係聰明女」。



1名小二女生有次沒做功課時，竟將同學的功課改為自己名字遞交，最令人咋舌的是其家長不覺女兒有錯。（Gettyimages）

有港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指女兒以前就讀大埔區1間名牌小學，其中有位同學是田徑運動選手，曾奪得多個公開賽獎項。二年級時，該名田徑精英因沒有做功課，竟想出十分過火的方法，她偷偷取去同學的功課，刪掉其名字並寫上自己姓名再遞交。

事情最終都被拆穿，訓導主任則召見家長交代事件，不清楚學校後續如何處理，但主任日後亦有用此事作例子，警惕其他小朋友不要這樣做。惟該名家長向其他人分享此事時，竟讚揚她「呢啲叫識執生，係聰明女」，而最終這位「精英」如願入到其心儀的大埔Band 1中學。

該名家長向其他人分享此事時，竟讚揚女兒「呢啲叫識執生，係聰明女」。（《反起跑線聯盟》劇照）

帖文引起網上熱議，有網民批評該家長沒指出女兒的錯誤，連價值觀都崩壞，「個家長竟然讚個女，個女咁樣做同作弊差唔多」、「同你無錢使，就去打劫有咩分別？」、「個家長咁都可以拎嚟曬命先最大問題」；亦有人感嘆現實社會就是如此，「識耍手段嘅人上位係快啲，真實嘅世界真係咁」；但有網民就認為小朋友當時或不太懂事，但錯過肯改就好，「唔使用一件事否定晒人哋嘅努力嘅，唔好認為一犯錯就唔應該成功，唔值得擁有成就」。