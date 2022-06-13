誤會大了！兒子畢業禮「大開眼界」　港媽因1事失望：冇真實感

畢業典禮除了包含畢業生的珍貴回憶，亦承載着父母的自豪驕傲。有港媽日前發文，表示左盼右盼終於等到兒子大學畢業，滿心歡喜地買了新衣，準備出席兒子的畢業典禮。沒想到畢業典禮因1件事受影響，過程更令她大跌眼鏡。



樓主在討論區表示不知道兒子的畢業典禮受疫情影響改為網上形式，還特地買了新衣服打算和兒子在校園拍照，結果令人婉惜。（非當事人，GettyImages）

該名港媽在香港討論區發文，稱其兒子早前大學畢業，邀請家人出席畢業典禮。她表示苦等多年終於盼到兒子修讀完大學，自然要好好慶祝，為此更「特登買咗套靚衫」。到了畢業禮當日，她一早起身化妝，穿上新衣，美美地等兒子帶她到大學。但左等右等，兒子還未起床，直到典禮開始前1小時，港媽終於按捺不住衝到兒子房間叫他起床，「佢先同我講原來個畢業典禮係線上畢業禮，開住個zoom就可以」。

港媽甚是失望，批評畢業典禮沒有真實感，但同時又令她「大開眼界」，因為校方會先把學生的入學照改圖，「P套畢業袍上去」，到派發證書時，校方就會讀出畢業生的名字，並在畫面顯示「修圖畢業照」。由於畢業生連鏡頭都不用打開，「枉我仲特登買咗套新衫」。她又表示，如之後要和兒子回校拍照，就要先向大學申請，十分麻煩。

不少網民也表示受疫情影響，自己子女的畢業典禮改在網上進行，欠缺儀式感，令人失望。(《意外發現的一天》劇照)

帖文引來網民熱議，不少人都慨嘆近兩年的畢業生深受疫情影響，「之前畢業都係咁，因為疫情，冇㗎喇，係好失望，鬼叫自己呢段時間畢業咩」、「我細佬中學畢業禮都係上網睇，連禮堂都冇得入」、「返工都有WFH，網上畢業禮唔奇」。有同為畢業生父母的網民稱能理解樓主的心情，表示兒子畢業禮也是類似情況，「唔怕失禮，我個仔係家族第一個大學生，由細個返學開始，已等呢一日，（沒有畢業典禮）真係好失望」。