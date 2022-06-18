驚險！38周孕婦地鐵穿羊水　職員3分鐘設「待產間」再出絕招安撫

圍屏風還出動媽媽級職員，他們太暖心了！廣州地鐵日前有名懷孕38周的孕婦穿羊水，職員接報後竟在3分鐘內圍起屏風做「臨時待產間」，還出動了2名媽媽級職員入內安撫，最終救護車趕到送孕婦入院，母子平安！事件被網民大力點讚，當時入屏風安撫孕婦的女站務員指，自己剛放完產假不久，便告訴對方自己的分娩經驗分散注意力，扶她躺下減慢羊水流失速度等，非常窩心。



2名媽媽級地鐵職員入內安撫孕婦，分享生產經驗分散注意力。（微博圖片）

據內媒報道，6月10日晚7點多，廣州地鐵5號綫滘口站月台有名懷孕38周的准媽媽突然穿羊水，正值下班時間人流密集之時，幸好地鐵職員及時伸出援手，即時召救護車之餘，還馬上取屏風趕到現場，3分鐘內用屏風包圍孕婦變「臨時待產間」，還有女職員到場安撫。

事後廣州電視台及媒體訪問有份幫手的職員，其中1名女職員李敏婷當時正準則接更，她也是名媽媽，剛剛放完產假不久，透露當時孕婦怕得雙眼泛紅，便輕聲告訴她醫護人員正趕來，擔心孕婦繼續坐着會加快羊水流失速度，便扶孕婦慢慢躺下。雖然孕婦褲子濕透，但沒有見紅，孕婦很擔心會影響胎兒，她馬上聊天講述自己的生產經驗分散注意力。同為人母的值班員蘇珊珊也拿墊子墊在孕婦腰下，拿孕婦的手袋墊在頭下，讓她躺得舒服點。

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孕婦告訴2名媽媽級站務員，自己已懷孕38周，從車站出發時已覺得身體不妥，因為是第一胎，兩夫婦都無經驗，下車時感覺羊水穿了，丈夫扶她坐下並向站務員求救。最終孕婦上救護車後順利誕下男嬰，有驚無險母子平安。

網民大呼地鐵職員做得好，「為地鐵工作人員點讚」，「孩子搶閘出生，與地鐵算是結緣了」，還笑言「需要改個名做地鐵嗎？小名老鐵（東北方言中對好兄弟的稱呼）」。

（綜合）