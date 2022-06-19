男友下體形狀太特別！台女連續4次痛爆崩潰求救　網民揭關鍵原因

情侶間相合度十分重要，有台女於討論區發文表示，近日開始嘗試與男朋友進行性行為，但形容男友陰莖形狀比較特別，每次「床上運動」都感到超疼痛，「我不知道是男友形狀（他下彎）的問題，還是我不夠放鬆，總之進去的時候就是會有下體撕裂的感覺」，4至5次後情況依然，擔心是否兩人「性器不合」，遂向網民求救。不少網民都強調「前戲」十分重要，認為兩人毋須太心急。



有台女於討論區發文表示，男友下體比較特別，每次「床上運動」都感到超疼痛。（資料圖片）

該台女於Dcard討論區以「嘗試了好多次一樣好痛」為題發文，指自己與男朋友交往兩年，最近開始嘗試性行為，惟至今4至5次「床上運動」每一次都超疼痛，有撕裂灼傷感覺，「我不知道是男友形狀（他下彎）的問題還是我不夠放鬆，總之進去的時候就是會有下體撕裂的感覺」，即使用潤滑液亦無補於事。

台女表示，經過多次不成功，她與男友都有些失望，「我們彼此都很害怕是性器不合」。無計可施下，台女唯有在討論區發文向網民求救，「好需要有人給我建議……」。

台女表示，經過多次不成功，她與男友都有些失望，「我們彼此都很害怕是性器不合」，遂向網民們求救。（GettyImages）

帖文引來網民熱議，不少人指出「前戲」非常重要，「前戲很重要吖，緊張就會越痛」、「前戲做足很重要」、「作為過來人，覺得你們太過著急了啦」、「你們兩個都沒有經驗剛開始做不會舒服也正常啊」。

台女回應留言，承認男友不太會做「前戲」，認為「不趕快開始就沒那麼興奮」，讓網民們發現了問題所在，「他不做前戲？抱歉這種人我不會跟他做欸」、「難怪會很痛」。另有網民估計男友下體形狀也有影響，「下彎真的痛不欲生」。