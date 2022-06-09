把老公玩壞了？慾妻1夜要4回　夫下體痛極噴血　傷口復原後果超慘

凡事都應適可而止，否則對身體損害恐難以估計！有人妻於社交群組發文訴苦，指自己早前生日那天「性致」特別好，惟「才要到四次」，想不到丈夫下體痛極噴血，看醫生後雖然傷口已復原，惟事隔一個多月，丈夫仍未能重拾雄風，「不知道是生理因素還是心理因素，但就是進不來」，擔憂地說：「它被我玩壞了…」



有人妻於社交群組訴苦，指自己早前生日那天「性致」特別好，惟「才要到四次」，丈夫就下體噴血。（示意圖，非當事人／GettyImages）

有人妻於「匿名公社」以「我把老公玩壞了」為題發文，直言自己「對於慾望稍高，一個禮拜至少六天都想要」，10年來一直與丈夫「性福美滿」。

惟噩夢至月前突然降臨！人妻表示生日那天「性致」非常好，形容「特別想要」，於是與丈夫連戰多場，惟到第4次時，「老公突然說痛痛的，抽出來時噴了幾滴血…他的頭頭流血了」，嚇得翌日馬上去看醫生，「醫生表情很經典我不會形容，只說了不要玩太劇烈啊」。

醫生之後開了藥膏讓丈夫塗抹，惟亦說即使傷口復原，還是有裂開風險，提醒夫妻二人「要小心喔」。

人妻擔憂是不是把老公「玩壞了」。（匿名公社）

事件發生至今已一個多月，雖然丈夫傷口已復原，惟人妻指出，未知是生理因素還是心理因素影響，親丈夫親熱時「就是進不來」，讓她擔憂地問：「怎麼辦？它被我玩壞…」

帖文引來網民熱議，不少網民表示如同恐怖電影「陰牙人（港譯《小心有牙》）」情節，十分可怕，「好可怕的女人！」、「我光看文章，我腳就軟了」、「太有畫面了，不忍直視」、「我到底都看了什麼…」。也有網民認為即使「性致」滿滿，也需要量力而為適可而止，否則隨時後悔莫及。