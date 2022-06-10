單親爸廁所外求助　台女教M到女生用衛生巾　1個舉動獲讚超有愛心

教育及照顧孩子的責任重大，未能與伴侶分擔工作的單親父母實在不易做。有台女早前在討論區發文，稱日前在百貨公司的洗手間外遇到1名單親爸爸求助，表示女兒初經來潮，擔心女兒不懂如何使用衛生巾，希望她能協助。台女於是在洗手間內熱心幫忙小女生，其後更「為人為到底」，向女生及爸爸講解了月經期間需要注意的事，更留下聯絡方法，讓對方有需要時能再次聯絡，溫暖舉動引來網民紛紛讚好。



有台女於百貨公司的女廁外遇到1名單親爸，對方表示女兒初經來潮，擔心女兒不懂如何使用衛生巾，她遂進洗手間協助，事後更向女生及爸爸講解了月經期間需要注意的事。（示意圖/GettyImages）

該名台女於Dcard討論區以「我教了路人的小孩怎麼用衛生綿」為題發文，稱日前在百貨公司的女洗手間門外，發現1名男士一直焦慮地徘徊，對方見她打算進廁所便尷尬上前求助，表示女兒首次來月經，身處在洗手間內，只好拜託她代為轉交衛生巾，並希望她能教導女兒使用，「很不好意思麻煩妳，但可以請妳幫我教一下她嗎？就是，我女兒沒有媽媽所以我沒辦法教她」。

樓主形容該名單親爸爸求助時「眼裏充滿着緊張，還有一些些的尷尬」，得知對方情況她便一口答應幫忙，並進洗手間協助小女生使用衛生巾的方法，至兩人走出廁所後，爸爸也一臉感激，不斷道謝。樓主想了想，再追問小女生是否得知女性月經時要注意的飲食禁忌，對方卻回答因校內老師為男性，故只有基本認識，「不是非常清楚」。

樓主於是嘆一口氣，決定「為人為到底」，跟女生及其爸爸到餐廳，詳細地講解並讓女生拿紙筆記下月經期間的注意事項。不過結束後她仍不放心，決定將自己的聯絡方法交予單親爸，讓對方有需要時能再次聯絡，「跟他說有事再聯絡我，我盡量幫忙」。

台女不放心，於是詳細地向女生及爸爸講解月經期間的注意事項，之後更留下個人聯絡方式，讓對方有需要時能再次聯絡。（示意圖/GettyImages）

事後樓主感嘆，需要照顧女兒的單親爸爸不易當，「真的好辛苦，而且感覺也好不方便啊」。她坦言自己以往曾任老師，「職業病的多管閒事了」，起初還擔心父女會對她主動幫忙感奇怪，「還好爸爸好像反而是鬆了一口氣的感覺」。

帖文一出即引來網民大讚，認為樓主的舉動非常暖心，幫了單親爸爸很大的忙，「妳是一個好人，真的」、「天啊你好優秀！也許這個友善的回憶就植根在妹妹心中了，回想起來一定會很暖心」、「你連生理期能吃的不能吃的也說，好細心」、「看到那位爸爸說他女兒沒有媽媽心好酸，我也是這樣走過來的，所以很懂那種感覺，多虧世界上有你這樣溫暖的人」。