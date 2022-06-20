臭！OL酒醒驚見全裸滿身屎！怒告2男下藥性侵兼惡搞　真相極難堪

到酒吧甚至酒店喝酒真的要小心，否則隨時「臭大了」！台灣1名「年輕OL（女性上班族）」與2名男性友人喝酒期間「斷片」，結果醒來發現被脫至全裸，身上更被塗滿糞便及嘔吐物，非常惡心。她懷疑是遭男友人下藥性侵再「惡搞」，憤怒提告。惟台北地檢署調查發現，所有事都是女子自己喝醉酒造成，2名男友人因證據不足不被起訴。



台灣1名年輕OL與2名男性友人喝酒「斷片」，結果醒來發現被脫至全裸，更被塗滿了糞便及嘔吐物，非常惡心。（資料圖片）

綜合台媒報道，該名「年輕OL（女性上班族）」去年8月某個周末，與2名男友人一同到酒吧喝酒狂歡，之後轉場再到酒店繼續喝酒，惟女子10分鐘後就醉至不省人事，醒來卻驚訝發現自己全身赤裸躺在廁所內，身體更滿是嘔吐物和糞便，非常惡心。女子查看自己的手機，又發現存放在手機裏的自拍裸照，竟傳送到男友人的手機。

女子思前想後，懷疑是2名男友人偷偷在其酒裏下藥將她迷暈，再脫光其衣服性侵玩弄，然後把糞便及嘔吐物塗在她身上，怒極向2男提告。

2名男友人否認指控，強調他們沒有下藥，也沒有性侵或猥褻，衣服是女子自己脫下，而當日女子因為喝太多就到廁所裏嘔吐，還大便得亂七八糟，並倒在一堆屎裏，臭不可擋。

2名男友人否認指控，稱當日女子因為喝太多就到廁所裏嘔吐，還大便得亂七八糟，並倒在一堆屎裏。（資料圖片）

台北地檢署調查指出，女子血液及尿液中僅驗出咖啡因、尼古丁及其代謝物，未有驗出有任何毒藥物反應，身上也無明顯外傷，由於身上採集證物不足，無法與2名男子比對。至於女子被脫光衣服及塗滿糞便和嘔吐物，調查認為是女子因衣物沾了嘔吐物或排泄物而自行脫去，並在排泄物上打滾造成。

由於證據不足，台北地檢署不起訴2名男友人。女子不服上訴，但高等檢察署認為全案調查完備，駁回上訴。