菲傭圖謀財！機警銀行職員看穿破綻出招　保83歲老婦$700萬存款

【好人好事】小心詐騙案！馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對身為看護的印度男子及菲律賓傭工（maid）夫婦帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名醒目又熱心的銀行職員，他們看穿看護夫婦的破綻，於是報警求助，終成功保住老婦約400萬令吉（約713萬港元）存款老本。



馬來西亞1名83歲華裔老婦，被一對印度男子及菲律賓傭工帶往銀行嘗試提出存款，幸好遇到2名熱心醒目的銀行職員，才沒有損失。（示意圖，Eduardo Soares／unsplash.com）

據馬來西亞《中國報》報道，有銀行職員於網上發文，指上周五（5月17日）中午1時許，1名坐着輪椅的83歲華裔老婦，被印度男子及拿着名牌手袋的菲律賓傭工看護推到靈市（八打靈再也）的1家銀行，辦理關閉銀行戶口及取出內裏400萬令吉（約713萬港元）存款的手續。

老婦的兒子患有精神病，其丈夫及兄弟姐妹已去世，而她和親戚不常來往，目前住在安老院。印度男子及該名菲律賓傭工據悉是夫妻，2人聲稱是老婦律師委託的財務管理人，但銀行職員質疑此說法，並多次嘗試追問老婦，惟被2人阻止，他們更用粵語與老婦交談，以避免被職員聽到內容。

銀行職員雖然起疑，但卻無法接近老婦問過究竟，便決定報警召來警察調查，終發現老婦根本沒有委託該對男女關閉戶口。不過2人未有放棄取出老婦存款的企圖，更聲稱是為了繳付老婦醫藥費才取款，惟由於無法出示證據，最終無法辦理取款手續。

銀行職員成功保住老婦的存款。（資料圖片）

該銀行職員未有說明事件結局，以及印度男及傭工有否被警方拘捕。事件引來網上熱議，大批網民讚揚職員醒目細心，成功保住老婦存款，「給銀行職員點讚」、「感恩銀行的職員幫助」、「感恩銀行職員的細心」、「好人有好報」。