感人！台男在Google地圖見到已故外婆騎車回家　美麗巧合惹哭網民

至親逝世，不同人有不同的思念方式。有大學男生日前發文，表示與外婆關係親密，每日也會通電話、傳訊息。可是上個月某晚，外婆在家中浴室意外滑倒後送院治療，最終仍不幸離世。他傷心欲絕，不能接受自小就陪着他的外婆竟突然逝世，仍每天傳訊給她以慰藉心靈。近日，他竟在網上表示從Google地圖上看到外婆騎車回家！當知道非關靈異，而是美麗的巧合，網民都紛紛落淚，「看着手機的我哭得一塌糊塗」、「我也好想我阿嬤嗚嗚」。



樓主在討論區表示自幼與外婆關係親密，但外婆於上月意外離世，令他悲痛萬分，不能接受外婆就這樣永遠地離開了。沒想到竟偶爾發現Google的衛星街道圖拍下了外婆生前騎車回家的照片，給了他一絲慰藉。（Dcard圖片）

該名台灣男大學生在Dcard發文，稱其外公10年前去世，剩60多歲的外婆自己在家。這些年來，他每逢周末、假日都會到回外婆家陪她，而外婆亦會在他每天放學後準時打電話給他，「一定會確認我有沒有吃飽、會不會冷、天氣如何」。雖然每天問的都一樣，但他還是會陪外婆聊天，2人關係非常親密。令人心酸的是，上個月（5月）某日晚上，外婆在家中浴室跌倒受傷，送院救治後情況仍不理想。但當時樓主還在台北讀書，只能等到周末才能趕回老家的醫院探望外婆，沒想到這就是最後一面。他的外婆醒來後認不到人、意識不清，「看到我講不出任何話，也不知道我是誰」，最終不幸離世。

樓主憶述外婆生前愛穿西裝外套、洋裝、高跟鞋，也很愛打扮，「即使六十幾歲了，出門還是會化妝、噴香水，甚至921逃難的時候，還是很悠哉的堅持要化完妝再下樓」，可是這麼愛美的外婆離世時，因黃疸以致整個人呈蠟黃狀態，與他記憶中的「極度愛美的阿嬤」判若兩人。

「我希望一切都不要變，希望阿嬤現在可以陪着我」，他一直無法接受外婆已逝的事實，仍然每日傳訊給她，「希望她可以像以前一樣，一直刷貼圖，刷到我很生氣」。可是，樓主的電話不會再在放學時就響起，也沒有人每天傳訊關心他飢飽冷暖。

直至19日，樓主的阿姨在用Google Maps查找老家附近的街道時，竟從衛星街道圖看到熟悉的身影，那是外婆生前騎着紅色電單車回家時巧合被Google衛星拍下，「真的看到阿嬤騎摩托車回家了」。樓主看到衛星畫面即時哭了出來，因為感覺就像是外婆未離開，只是在騎車回家的路上，「希望我現在回家依然可以看到那台小紅車停在地下室，依然可以看到阿嬤坐在那個沙發上」。

但其實他心中明白外婆是真的已經離開人世，現在有這張衛星地圖也不失為一絲安慰，他又叫同樣痛失親人的網民可以試試這個方法，看看會不會也巧合地看到已故親人的身影。

有網民透過樓主的地區訊息在另一角度看到他外婆生前的畫面，分享給他。（Dcard圖片）

帖文引來網民熱議，有同樣痛失至親的網民十分感謝樓主的建議，表示真的在地圖上找到已故親友的生活片段，「我也在Google Maps看到我的奶奶了！！」、「我找到了那個被我舅舅們拆掉的阿嬤家」、「我找到阿公報廢的車」。有不少人表示樓主與外婆親密的關係令人淚目，「文章讓我眼睛泛滿了淚水」、「看到好難過啊……」、「鼻子酸酸的」。