爭仔？姊妹愛上同一男人　妹推仙氣姊落河　爆「苦衷」結局超展開

如果親生姊妹都愛上同一男人，結局會怎樣呢？內地一對姊妹真的因愛上同一個男人而反目成仇，妹妹更發難把姊姊推落河。惟事件後續卻超展開，姊姊被救起後，聽過妹妹的「苦衷」，不但選擇原諒，更祝福妹妹與男子幸福，相當豁達，姊姊最終亦和好如初。



姊姊被推落河後，全身沾滿污泥。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，這對姊妹分別33歲及31歲，在父母頻繁安排下已分別相親6次與3次，卻仍未找到合適對象。不過父母沒有放棄，近日再安排姊姊相親，「聽說對方是不錯的小伙子」，惟由於姊姊經歷多次相親早已厭煩，於是偷偷叫上妹妹一同赴約，更叮囑妹妹看到她的眼色，便趕緊找藉口讓她回家。

沒想到這次相親卻改變了兩姊妹的一生。姊姊一見到相親的男子，就被對方的俊俏相貌迷倒，認定對方是「對的人」，「一下子紅了臉，支支吾吾地自我介紹，還不時用眼角偷瞄男子的反應」；在一旁的妹妹卻不知為何一臉不高興，更語氣不友善地打斷姊姊說話，表示自己要先回家。

姊姊被推落河後，沾滿污泥。（網上圖片）

姊姊對妹妹不禮貌的態度感到不解，急忙拉着妹妹的手希望她留下，卻遭妹妹大聲斥責，後來更被大力推到河裏。幸好河水不深，姊姊滿身沾了污泥，但未有受傷，妹妹回過神來即時把姊姊救起。

妹妹之後向姊姊道出真相，原來其相親對象竟是自己的「初戀情人」，「兩人在一起時沒有人知道，一直悄悄地交往」，直至男子跟隨父母搬家，便單方面提出分手，更斷絕了聯繫，沒想到再見面時竟是在姊姊的相親會面，「無法原諒（男子）一直以來沒有一點消息，如今還和自己親姐姐相親，所以才會有如此激烈的反應」。男子這時也表明來意，稱他是回來找妹妹希望復合，惟可能由於媒人弄錯，才會變成與姊姊相親。

姊姊相親再次失敗，身體又沾滿污泥，但聽完妹妹及男子的解釋，不但沒有不高興，反而勸妹妹忘記從前的傷心事，重新把握自己幸福，並祝福兩人。

相親再次失敗，身體又沾滿污泥，但姊姊聽完妹妹及男子的解釋，不但沒有不高興，反而勸妹妹忘記從前的傷心事，重新把握自己幸福，並祝福兩人。（網上圖片）

事件引來網上熱議，有網民笑言「是愛河嗎？」、「覺得這橋段會出現在八點檔了」。也有不少網民認為妹妹及男子都做得不對，「這妹妹有點太過分了」、「妹妹為了一個男人就不顧姊妹的情誼，妹妹好無情把姊姊推進河裏」、「男人心態不對，要看妹妹應該鼓起勇氣，直接找妹妹，就沒有後面的事了，窩囊」。也有網民讚姊姊大方，「有仙氣」。另有網民則指，整個故事有「起、承、轉、合」，相信是故意編造，「大家不必太認真，當短劇看就好了」。