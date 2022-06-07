超狂！仙氣前女友穿婚紗大鬧婚禮片瘋傳　豪言：有我在，婚結不了

【婚鬧】「新郎結婚了，新娘不是我！」，你會如何大報復？內地陝西寶雞市1場婚禮上出現了令人震驚的場面，新郎前女友竟然穿着婚紗到場大吵大鬧，更高呼「想結婚？有我在，這婚就結不了！」，令婚禮向超狂方向展開，且成為網民熱話，有人形容前女友身材好有仙氣，不值得為另娶他人的前度鬧事。



內地陝西寶雞市1場婚禮上出現了令人震驚的場面，新郎的前女友竟然穿着婚紗大鬧現場。（影片截圖）

據內地媒體報道，事發的婚禮現場佈置得非常有喜慶氣氛，新郎早早到達現場打點，賓客亦陸續趕往婚禮現場，臉上都掛滿笑容。

惟令人驚訝的事發生了，婚禮上竟然出現了2位穿着婚紗的「新娘」，1位站着不說話，只看着新郎，另1位則踢打婚禮現場佈置，更不理會旁人勸阻大喊：「想結婚？有我在，這婚就結不了！」

據報道，該鬧事的「新娘」原來是新郎前女友，因雙方家人沒談妥聘禮問題一直無法結婚，如今舉辦婚禮，新娘卻不是自己，前女友特別生氣，於是到來大鬧。

面對「進擊的前女友」，新郎及新娘家人都始料不及，現場賓客則表現興奮似「食花生睇戲」，看這場婚禮如何收場。惟報道未有提及婚禮後續發展，以及最終如何解決。

不少網民錯重點，讚前女友身材好有仙氣，「為這個男人不值得」。（影片截圖）

前女友大鬧婚禮片段被上載到抖音（TikTok）並瘋傳，有網民笑言「這個新郎可高興了，擇優錄取吧」、「兩個都要」。但也有網民認為前女友的行為過火，「好氣人」、「有個性的女孩子，恐怕以後嫁人都困難了」、「要彩禮（禮金）的時候又不鬆口，現在又來鬧」。亦有網民質疑為何結婚仍要通知前任女友，導致事件。

另有不少網民錯重點，讚前女友身材好有仙氣，「為這個男人不值得」，祝願她對前一段感情事早日釋懷，找另一個更好的人。