奶奶兩度阻新抱夾餸刁難　老爺1句護航窒到無聲出　網民讚明事理

婆媳關係處理不當，隨時令全家當災！有台灣人妻分享，指婚後多次受到奶奶刁難，如曾在吃飯時被奶奶以「兒子、丈夫喜歡吃」為由，兩度阻止夾餸。幸好她有「神隊友」老爺，每次也在關鍵時候出口護航，1句便令奶奶「無聲出」，令她不禁笑言上輩子或與老爺「有些緣分未了」。帖文引來網民討論，不少人大讚樓主老爺明事理，但也有人指出，老爺愈是幫忙，奶奶對她的敵意及不滿或會愈深。



有台灣人妻日前發文，稱婚後多次遭到奶奶刁難，幸好每次也獲老爺幫口解圍才能全身而退。（《香港愛情故事》劇照）

「我上輩子應該和我公公有些緣分未了，所以這輩子結婚後，在他的羽翼保護下，熬過我婆婆一關又一關的難關。」該名台灣人妻早前投稿至facebook專頁「靠北婆婆2.0」，指婚後多次遭到奶奶刁難，幸好每次也獲老爺幫口解圍才能全身而退。

她憶述有次回夫家吃飯，夾餸時被奶奶阻止，「說這部份是我老公喜歡吃」，當她換夾另一款餸時，奶奶又再次出聲指是老爺喜歡吃的食物，嚇得她急急「縮回筷子不敢夾」。丈夫及老爺見狀，隨即將兩樣餸菜同時夾予人妻，引起奶奶不滿，發脾氣稱：「大家都夾給媳婦吃，我要吃哪塊？」這時老爺卻順勢揶揄奶奶為她抱不平，「你都規定誰應該吃哪一塊，怎麼會不知道自己要夾哪一塊去吃？」，令奶奶當場「無聲出」。

人妻指，婚後有次長假期與丈夫回夫家住，早上起來奶奶便將大桶衣服塞給她，要求她負責清洗老爺的衣服。老爺得知情況隨即現身「搶回衣服」，並為她解圍，反問奶奶：「妳不是規定我們兩個人的衣服各自洗各自的，怎麼可以亂改規矩？」

人妻指老爺每次也在關鍵時候出口護航，1句便令奶奶「無聲出」，令她不禁笑言上輩子或與老爺「有些緣分未了」。（《香港愛情故事》劇照）

又有1次，人妻指奶奶得知兒子將金錢交予她管理、由她負責家用及支出後，竟諷刺兒子是「老婆奴」，似是刻意講說話刁難她。老爺聞言看不過眼，使出1招「以其人之道還治其人之身」，幽幽表示「妳也是一直跟我吵說要掌管家裏經濟大權，要我把薪水全部交出來，我做不到的事，兒子做到了」，令奶奶無法反駁。回想多次「獲救」經歷，人妻不禁直呼：「我公公是不是很神？」她又笑稱有老爺擋駕，丈夫暫時不用出面護妻，「他說有他爸爸擋着，還不用他出面」。

不少網民看過帖文也高呼羨慕，大讚樓主老爺明事理，是萬中無一的「神隊友」，「有這樣的公公真好，希望他比婆婆長壽」、「這位公公很明理，反倒是婆婆心胸狹窄」、「公公好棒，同時有2個人在保護你，很幸福」、「看了很感動，你有一個非常明理的公公，還有一個神隊友，你不孤單啊」。

不過也有網民指出，老爺愈是為人妻抱不平，奶奶對她的恨意或會愈深，建議她要好好處理婆媳關係，「公公對妳愈好，婆婆就會愈恨妳，這下樑子結大了」、「要當一輩子的家人，大可直白些與長輩溝通」。