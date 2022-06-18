信奶奶承諾「當女兒疼」　人妻10年後狂數2罪狀嘆天真：只是笑話…

【婆媳關係】「新抱」及「奶奶」真的水火不容，只能引發「世界大戰」？有人妻在網上發文，力數奶奶2項罪狀，包括不爽就要她回娘家或不當她女兒，以及不當她是自己人，感嘆當初「好傻好天真」，竟然相信奶奶所說會把媳婦當親生女兒疼，「經過10年的洗禮，才知道是笑話喲」。帖文引來不少網民共鳴，直指「相信才是笑話」。



「新抱」及「奶奶」真的水火不容，只能引發「世界大戰」？（《BB來了》劇照）

該名人妻於「匿名公社」以「公婆真的會把媳婦當親生女兒疼嗎？」為題發文吐苦水，訴說自己當初錯信奶奶所言「會把媳婦當親生女兒疼」。

人妻舉例，奶奶說「從來沒把媳婦當外人」，惟只要奶奶感到「不爽」，就會叫她回娘家，不認她作女兒，「只要你不爽就要我回娘家，只要你不爽就說不認我女兒，但是你會不爽就把你女兒趕出去嗎？或是不爽就不認你外孫女嗎？」

人妻於「匿名公社」以「公婆真的會把媳婦當親生女兒疼嗎？」為題發文吐苦水，訴說自己當初錯信奶奶所言「會把媳婦當親生女兒疼」。（匿名公社）

人妻又不滿奶奶沒當她是自己人，「你兒子買東西給我是浪費，你女婿買東西給你女兒是好男人，這就是你所謂的自己人？」

人妻表示，經過10年「洗禮」，才終於知道奶奶說「會把媳婦當親生女兒疼」只是笑話，感嘆自己「當初好傻好天真」。

人妻表示，經過10年「洗禮」，才終於知道相信奶奶說話是「好傻好天真」。（《BB來了》劇照）

誤判「婆媳關係」引來共鳴，網民直指奶奶的話不能相信，「天……大的笑話，清醒吧！好好疼愛自己比較實在」、「這是枱面上的笑話！」、「相信才是笑話」、「媳婦永遠不會被當親女兒對待，就像奶奶也永遠不可能當親媽」、「不要說十年，十天就知道了～」、「媳婦和女兒不可能是一樣的！」、「永遠都要有保留，好多長輩成日話自己好開放，但最後都係會對你指指點點」。也有網民笑言，「這應該是第一次結婚」。