老公買樓被奶奶阻落齊夫妻名　原因勁離譜　新抱：點解咁唔鍾意我

婆媳不和一向是世紀難題！有新抱於討論區發文大呻，婚後奶奶打從心底不喜歡她，最近她與老公打算買樓，奶奶竟然要求兒子不要落她的名，原因是日後離婚處理樓契會很麻煩，她得悉奶奶想法後整個人呆掉，難過道「冇諗過奶奶唔鍾意我嘅程度，已經去到佢覺得我哋兩公婆一定會離婚」。



有新抱於討論區發文大呻，婚後奶奶打從心底不喜歡她，最近她與老公打算買樓，奶奶竟然要求兒子不要落她的名，原因是日後離婚處理樓契會很麻煩。（《BB來了》劇照）

該名新抱於香港討論區以「奶奶真係打從心底唔鍾意我，叫我老公買樓唔好落我個名」為題發文，表示結婚前奶奶沒表現出討厭她，但婚後「我做咩佢都睇我唔順眼」。她舉例早前奶奶確診新冠肺炎，康復後她提醒不要太操勞，要多點休息，但奶奶認為「我係嫌佢阻頭阻勢」；曾試過奶奶覺得她做家務「求其」，被鬧到喊；又曾根據老公所述送奶奶會喜歡的禮物，但奶奶卻轉贈他人。

樓主傷心指，有時會想自己是否太玻璃心，可能奶奶「冇咁嘅意思」，但最近她與老公儲好首期，打算買樓後生小朋友，奶奶知道後經常要求兒子「唔好寫埋我個名落去」，不斷數她的缺點，認為兒子很快會「頂我唔順」，不出3年一定會離婚，若離婚後處理樓契會很麻煩。

她表示，老公對她很好，平日奶奶責罵她也會幫口說話，不會冷眼旁觀，雖然老公拒絕奶奶的主意，強調不會離婚，但奶奶堅持不准落她的名，她無奈地說「到依家我都唔知點解奶奶會咁唔鍾意我，唔鍾意到連我哋兩公婆買樓都要干預」，並指自問沒做錯事得罪奶奶。

樓主難過道「冇諗過奶奶唔鍾意我嘅程度，已經去到佢覺得我哋兩公婆一定會離婚」。（《BB來了》劇照）

有網民質疑「一齊儲錢點解唔落你名」，有人猜測樓主不獲奶奶喜愛的原因，「陰公豬，睇開啲啦，10個奶奶有9.9個都睇自己新抱唔順眼，你唔係孤單，出面大把新抱同你一樣」、「樓主奶奶老一輩思想，覺得你霸咗佢個仔，對你抗拒，唔鍾意你」、「如果無錯，樓主老公嘅搵錢能力應該高過樓主一截，奶奶覺得樓主使緊佢個仔嘅錢，否則唔會咁對樓主」。

不過，有網民指夫妻買樓只落一人名會更有利，「今時今日仲用2個人名咁老土？留番個名用首置啦！」、「如果而家加咗你個名，遲幾年你哋想再買樓嘅話，就冇咗首置嘅着數嘞」、「買樓梗係只寫1個名，第時買多層樓慳好多稅」、「買樓唔需要落2個名，第時甩名又麻煩，你自己儲夠錢買又可首置」。