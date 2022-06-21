蛇王下海！父親節飯前被急call　年輕蛇王棄慶祝首出動：意義重大

在戶外遇上野生蛇你會如何應對？有年輕「蛇王」昨日（6月19日）發文，稱在父親節打算與家人晚飯之際，突然接到警方首次召喚，遂決定臨時放棄慶祝，改為回家帶同裝備前往荃灣捉蛇。他成功將水渠內1條長約2米的緬甸蟒捉起，雖然蛇後來證實已死，但首次出勤的他形容經歷意義重大，更希望日後繼續以為社會服務的方式，改善港人對蛇類的處理及舊有印象。



有年輕「蛇王」分享首次被警方召喚要求協助的經歷，形容任務意義重大，又希望日後繼續以為社會服務的方式，改善港人對蛇類的處理及舊有印象。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

該名年輕「蛇王」昨日於facebook發文表示，昨晚約7時半與家人在餐廳排隊等候享用父親節晚飯，正當叫號安排入座時，他收到警方來電，指接報荃灣老圍有蛇被發現在水渠內，希望他能前往協助捕捉。首次以警方認證專家身份被召的樓主感到非常興奮，決定放棄與家人慶祝前往捉蛇，「內心掙扎幾秒後，二話不說的答應了，只能跟父親道歉」。

由於事出突然，他只能跑10分鐘回家拿取裝備，「換對行山鞋和準備捕蛇工具」，然後全速前往荃灣老圍，「以最快又不能超速的速度開車由大埔趕往現場，同時一邊問警員會否知道是什麼蛇，好讓自己有個心理準備怎樣應付」。

半小時後他趕至現場，隨即走到水渠將蛇一手捉起，發現是條約2米長的緬甸蟒。他檢查後證實蟒蛇已死，「身體未變硬，輕微發脹，應該死去不久，初步表面觀察沒有傷痕，惟從圓鈍的尾尖可推斷尾巴是曾斷過」。他估計現場的流浪貓吸引蟒蛇出沒覓食，將蟒蛇身上的蛞蝓和扁蝸牛放生後，再打開蛇口檢查，「有血水，但死因不明，最後列作屍體發現案處理」。

「蛇王」於荃灣老圍將蛇捉起，發現是條約2米長的緬甸蟒。他檢查後證實蟒蛇已死。（fb「Tai Po 大埔」圖片）

捉蛇過程中，有附近街坊一度擔心路邊有蛇埋伏，並會衝出去追人，但樓主與1名在場警員卻異口同聲教育對方，「蛇其實很怕人，一般在路邊察覺有人經過也只會向草叢方向離開，正常是不會主動追人」。

事後他形容這次任務非常深刻，「對旁人來說也許只是小事一則，但對我來說意義猶關重大」。他回憶數年前曾在大埔目睹1條青竹蛇在路上行走，正打算用蛇勾捕捉之際，警員卻以他「不是警方召喚的蛇王」為由拒絕他參與捕捉，最終他只能在現場袖手旁觀，白白看着另一名「女蛇王」以「炭夾」大力的把蛇夾起入袋。

如今年月過去，「幾年後的今夜，捉蛇的那個人，終於是我！」他直言這次被召，是對自己過去7年開始留意香港蛇類、3年前開辦自然教育活動的肯定，「今次的警員對我竟然是首次執行這任務感到很詫異！對，我捉蛇無數次，但以正身為社會效力，卻是第一次！」，更稱希望日後繼續以這方式服務社會，同時改善舊有的捉蛇制度。

帖文獲網民讚好，紛紛鼓勵樓主繼續做自己認為正確的事，又認為其家人會明白，不會責怪他，「雖然蛇係好得人驚，但佢哋其實更唔想出現喺人面前，睇到你對佢哋生命嘅尊重好感動，感謝你」、「辛苦晒，我相信你爸爸會明白你係幫緊人，唔會怪責你」、「父親節飯可以再後補，但係你熱心幫助嘅精神相信你爸爸都覺得好開心」。