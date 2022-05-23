驚！印蛇王闖住宅搗超級蛇竇　捉60條蛇撿75粒孵化蛋　15條走甩？

【蛇王／蛇竇】這是民居還是正宗「蛇竇」，怎麼竟容得下這麼多蛇？印度北方邦１戶租客在屋內發現蛇蹤，事件引起附近居民恐慌，業主只好急找蛇王出動。蛇王憑經驗成功搗破暗藏浴室地板內的蛇竇，起出多達75粒已孵化的蛇蛋，又當場捉到60條蠢蠢欲動的小蛇，場面十分恐佈，嚇得眾人差點昏過去。惟心神稍定，心水清的租客開始疑惑另外15條蛇的下落，相信危機仍未完全解除。



印度男家中驚現超級蛇竇，蛇王當場活捉60條蛇，但仍有15條蛇不知所蹤。（網上圖片）

事發於印度北部的北方邦穆扎法爾納加爾，早前有男租客發現屋內有蛇，消息瞬間傳開，弄得附近居民人心惶惶。租客於是向屋主求救，並找到當地蛇王處理。

至上周三（18日），有豐富經驗的蛇王到屋內詳細檢查，終憑經驗在浴室找到線索，拆開地板便發現內有蛇竇，只見有大量小蛇在蠕動，震撼場面嚇得在場觀看的民眾嚇得目瞪口呆，租客更完全想像不到與那麼多蛇同居！蛇王立即施展拿手，密密出手把小蛇抓住，經數小時努力搏鬥後，最終活捉了多達60條小蛇，而現場遺下已孵化的蛇蛋則有75個。

蛇王最終活捉了多達60條小蛇，而現場遺下已孵化的蛇蛋則有75個，住客憂心仍有15條蛇不知所蹤。（網上圖片）

本以為解除威脅，但租客冷靜下來，想到活蛇與蛇蛋數量不相稱，即有15條蛇不知所蹤，不禁心生恐懼，繼續要留意是否有蛇出沒。可幸的是這批小蛇並無毒性，蛇王最後將牠們帶到森林放生。