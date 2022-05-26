超巨大蟒蛇捲起貨車影片瘋傳！網傳台阿里山出沒　真相反高潮

阿里山出現超巨型蟒蛇？台灣近日瘋傳影片，聲稱「連續豪雨山崩台灣阿里山出現超大隻巨蟒」，只見1條超巨型蟒蛇在樹林內捲住1輛客貨車，甚至可捲到貨車懸空，塬面極震撼。不過，台灣的事實查核機構發文指該影片拍攝地點其實是在浙江省的「中南百草園」，那蛇是景區藝術品，並且列出疑點，直指阿里山近日沒有豪雨也未曾出現大蟒蛇。原來該影片去年起已在TikTok流傳，甚至被傳至外國，去年亦有外媒澄清片中的「蟒蛇」是藝術品。



台灣近日網傳1段影片指阿里山出現大蟒蛇，但被證實並非攝於阿里山，該「蟒蛇」其實只是裝飾品。（TikTiok影片截圖）

近日台灣網上流傳1條影片，有網民指「連續豪雨山崩台灣阿里山出現超大隻巨蟒！」，駭人聽聞的標題吸引大量網民關注，片中見到1條超巨型「蟒蛇」捲起1輛白色輕型貨車，更纏繞到貨車懸空，網民對影片議論紛紛，有不少人質疑是假蛇。

台灣事實查核機構「MyGoPen」就瘋傳影片發文，點出台灣並沒有原生蟒蛇，阿里山也沒有蟒蛇出沒的紀錄，而在海拔高氣溫低下，就算有蛇都只會出現體型較的小品種，片中巨蟒沒有蠕動、貨車也沒有破損，顯然不具破壞力。事實上，影片其實在浙江省湖州市的「中南百草園」所拍，所謂「巨蟒」是景區裝飾品。

MyGoPen指影片不是攝於阿里山，而是在浙江省湖州市的「中南百草園」所拍「巨蟒」是景區的裝飾品。（MyGoPen圖片）

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MyGoPen同時指流言有幾點值得關注，首先阿里山近日雖有下雨，但據嘉義氣象局的雨量資料，降雨量完全未達「豪雨」水平。而該片最早於2021年11月已在TikTok流傳到外國網站，並聲稱有巨大蟒蛇捲住貨車，當時已有外媒澄清影片攝於中國的景區，那並不是真蛇。

內地抖音平台有部分主播亦曾到該「巨蛇陣」直播，沒有刻意誤導民眾，而是介紹景區設施。中南百草園是國家4A級旅遊景區，有動物世界展示森林、草原、濕地、竹海、野生動物等資源，並設有植物世界及大型遊樂場等，是長三角地區最大的生態休閒觀光區之一。

（綜合）