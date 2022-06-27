雪之妖精出沒！日本銀喉長尾山雀鳥睡姿萌爆！個性極團結極受歡迎

請注意，已確定這不是動畫或電腦繪製出來的萌鳥！生長在日本北海道、因可愛萌樣而被稱為「雪之妖精」的銀喉長尾山雀鳥蹤再現！「粉絲」攝影師「ぼく、シマエナガ。」近日公開最新照片，顯示捕捉到銀喉長尾山雀側躺樹枝舒服到閉起雙眼的珍貴一刻，旋即勁吸近26萬人讚好，這位專門拍攝銀喉長尾山雀的攝影師經常透過Twitter分享作品，3年前更出版過寫真集，售價1380日元（約80港元）。



攝影師「ぼく、シマエナガ。」近日拍攝到銀喉長尾山雀將臉側躺樹枝，舒服到閉起雙眼的珍貴一刻。（「ぼく、シマエナガ。」Twitter圖片）

被稱為「雪之妖精」

銀喉長尾山雀在日本是體型最細的雀鳥，身長大約13至15厘米，一半是尾巴，身體另一個特點就是一到冬天羽毛會轉為白色，為了抵抗寒冷，在羽毛中囤積空氣變得圓滾滾，「肥嘟嘟」的身型非常可愛，所以才有「雪之妖精」之類的稱號。

雀群非常團結

另外，銀喉長尾山雀在冬天很快流失身體熱能，所以成群結隊互相取暖，有時數量多達百隻以上，可愛程度升級！而且雀群非常團結，除了會「仗義」照顧同伴子女之外，當外敵入侵時更會群起反抗。

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有專屬表情符號

可愛模樣加上團隊精神令到銀喉長尾山雀深受日本人的歡迎，甚至有專屬表情符號，例如（・▴・）和（-▴-），和銀喉長尾山雀的表情非常相似。

札幌曾現鳥蹤

銀喉長尾山雀不但警戒心強，而且動作敏捷，所以即使在冬天，應該最容易遇到銀喉長尾山雀的季節，但都令人難以發現牠們，只在札幌都心區的圓山公園和藻岩山等距離山林較近的地方曾有鳥蹤。