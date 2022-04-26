隨手喝這款能量飲品　6歲男童竟中毒兼腦死　昏迷6天母終忍痛拔喉

不少人會喝能量飲品提神，但千萬不要讓小孩子亂喝，否則隨時出事！墨西哥一名6歲男童，在祖母家喝了一杯能量飲品後出現不適，隨即送院求醫，被診斷是「中毒」且腦死亡，昏迷6天後其母親才忍痛同意拔管結束生命。



綜合外媒報道，墨西哥6歲男童塞萬提斯喝下能量飲品「Monster Energy」，隨即出現不適送院，被診斷是「中毒」且腦死亡。（資料圖片）

綜合外媒報道，墨西哥6歲男童塞萬提斯（Francisco Cervantes）本月16日探訪祖母時，看到桌上的杯子裝滿能量飲品「Monster Energy」，於是喝下解渴。詎料塞萬提斯隨即感到不適，親戚見狀即帶他到醫院治理，卻被診斷是「中毒」且腦死亡。

塞萬提斯昏迷住院，母親原本仍抱有一絲希望，惟6天後終忍痛讓醫生拔喉，令塞萬提斯安詳離去。母親悲痛表示，「感謝所有支持我們的人，但不幸地，我的兒子已無法撐下去了…」。

報道未有提及塞萬提斯本身健康是否有問題或已知疾病，但提到包括英國國民保健署（NHS）的各種衛生專業人員和機構都表示，能量飲品通常含有大量咖啡因和糖份，建議幼兒不要飲用。「Monster Energy」暫未回覆外媒查詢。

塞萬提斯在醫院裏昏迷住院6天後，母親終忍痛謁醫生拔喉，令塞萬提斯安詳離去。（示意圖，非當事人／資料圖片）

3類人不宜飲用能量飲品

根據本港食物安全中心，近年多個國家均有懷疑飲用能量飲品引致心律失調、癲癇、腎衰竭和死亡個案，一般與不當飲用能量飲品有關，如同時飲用含酒精飲料或飲用超過建議份量。

食安中心又指，兒童、孕婦及對咖啡因敏感的人，不宜飲用能量飲品，而其他人飲用能量飲品時，不應同時服用可影響中樞神經系統的物質，例如含酒精飲料或中樞神經系統藥物，亦不可過量飲用能量飲品，以及不宜用於止渴或在運動時補充身體水份。