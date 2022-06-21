未婚夫打算擺酒請埋前女友　皆因前度要送祝福　女生嬲爆：咩居心

分手後仍能大方做朋友是個人選擇，但如果漠視另一半的看法就有可能破壞感情了！有女生日前發文，稱與未婚夫將於年尾擺酒，現正密鑼緊鼓籌備婚禮。由於疫情關係，他們只打算請20人出席，沒想到未婚夫竟打算邀請前女友，令她氣結，「係咪男人都係咁？咁叫埋我前男友嚟點睇」。帖文引來熱議，網民反應兩極，有人認為允許前女友出席無傷大雅，「都嫁啦你就唔好咁小器」，但有人就覺得未婚夫此舉不當，「點解要做一啲無實際作用而又影響大家關係嘅事呢」。



有女生日前發文，稱未婚夫的前女友想出席婚宴送上祝福，令她氣結質問，「到底有咩居心！前女友係咪想扮白蓮花？」（《愛美麗狂想曲》劇照）

該名女生在香港討論區以「未婚夫話佢打算叫埋前女友嚟飲」為題發帖，稱與未婚夫一起3年多，年半前欣然接受對方求婚，但因受疫情影響，計劃於今年年尾才簽紙擺酒，而且只打算請20人。由於人數有限，兩人只能邀請至親好友，但未婚夫日前問她可否讓出1個席位，「佢支支吾吾咁答我，佢想請埋前女友嚟飲喎，話多個人祝福我哋有咩問題」，令她怒不可遏。

女生表示她生氣是因為討厭未婚夫的前女友，指對方與前女友交往約1年，被劈腿後過於傷心，花了2年才走出情傷。她憶述初與未婚夫拍拖時，前女友亦有送上祝福，「但冇見過佢真人我就由佢了」，沒想到現在結婚，前女友竟主動問會否請她出席，「而我未婚夫就同人哋講佢都打算叫佢嚟飲」。

女生認為本來婚宴可邀請的賓客人數不多，不滿還要留1個位置給討厭的對象，又指如果只是單純想祝福可以簡單在臉書上留個言，不必親身表達。她不知自己是否想太多，但始終認為對方另有打算，「到底有咩居心！前女友係咪想扮白蓮花？」

網民反應兩極，有人認為前女友出席婚禮無問題，但有人就覺得不適當。（《愛美麗狂想曲》劇照）

網民看過帖文意見兩極，有人認為前女友立心不良，又可憐樓主在大日子也要見到老公的前女友，「EX係咪想着住婚紗嚟飲呀」、「點解得廿個位都要畀個位佢咁重要？無疫情可以擺廿圍就話諗諗啫」、「睇嚟樓主都係愛的替身」。也有網民覺得既已步入婚姻階段，說明樓主的未婚夫已選定與她同偕白首，不必擔心前女友會影響感情，「或者你未婚夫想畀佢ex睇吓依家有咗你幾幸福」、「如果你懂得為男友諗，又有足夠自信，應該大大方方，主動叫佢嚟添」、「過去只係記憶，無傷大雅，樓主畀啲信心你未婚夫」。