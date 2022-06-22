大停電｜地產經紀抽水sell元朗樓盤「依舊萬家燈火」　網民：涼薄

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（6月21日）起火焚塌，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，事件導致16萬戶受影響，網民頻頻發文問「XX有返電未呀」。正當許多人找方法照明之際，有地產經紀在網上發帖，指元朗多地大停電，但有大型屋苑「依舊萬家燈火」，歡迎網民查詢。帖文之後被轉發到地區群組並被鬧爆，形容在大停電時「sell盤」是在「攞景」，儼如「（發）災難財」，而且今次停電與否「係地點問題」，「抽水都高明啲啦」。



有網民發現有地產經紀借停電宣傳區內樓盤。（「天水圍群組」fb圖片）

朗屏電纜橋起火後元朗、天水圍及屯門一帶大停電，大西北多地出現漆黑一片無燈光的夜晚，fb專頁「元朗筍盤」有地產經紀發帖文，貼出一張YOHO多戶仍有開燈的照片，指「元朗多地大停電！！新鴻基YOHO依舊萬家燈火」，稱歡迎大家查詢該屋苑的筍盤。

元朗朗屏中電電纜橋21日起火焚塌，導致元朗、天水圍及屯門一帶大停電，事件導致16萬戶受影響。（資料圖片）

▼ 火警一刻情況 ▼



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帖文隨後被刪除，但被轉載到其他社區群組，有網民批評在大停電時抽水「攞景sell樓盤」太過分，「涼薄」、「已經很慘，根本火上加電油」、「災難財、喺人哋傷口上灑鹽，同恥笑冇分別」、「香港有邊行係好人？」、「為生意打交都成日發生」。

有網民提到今次停電是和地點有關，「咁啱燒唔到哩度啫」、「嗰個時間朗屏都有電，點計先？」、「根本係地點問題，同發展商無關，抽水都高明啲啦！」、「YOHO幾邊都有停電，只係冇停咁長時間」。事實上附近地段並非只有該屋苑未受影響，「近西鐵站附近啲村屋同其他屋苑都冇事，錦繡花園、加州花園亦都冇事。純粹係咁啱條電纜影響唔到佢啫」。

▼ 屯元天大停電 ▼

（綜合）