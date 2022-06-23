消費券第2期今登記│轉會、新申請方法一覽　1類人無份│附登記網址

【消費券第二期／轉會／登記資格／電子消費券】第二期5000元消費券將於8月7日起分階段派發，如欲「轉會」或登記的合資格人士，可於6月23日至7月23日登記，而今次第二期消費券，新增1類人士不合資格。

究竟「轉會」、「新登記人士」如何登記？要符合哪些資格？各電子消費券何時可領取金額？又有哪類人不合資格？以下一一話你知。



第二期5000元消費券將於8月7日起分階段派發。（消費券計劃網頁）

問題一：可選擇的電子支付工具

第二期消費券電子支付工具增至6個，包括支付寶香港（AlipayHK）、八達通、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK。

問題二：領取消費券資格



1）2022年6月13日或之前年滿18歲

2）2022年6月13日為香港永久性居民，持有有效香港永久性居民身份證或由人事登記處處長根據《人事登記規例》發出的有效《豁免登記證明書》；或香港居民，憑《前往港澳通行證》（單程證」）來港

3）香港居民，在香港合法逗留而不屬上述所指人士，並持有有效香港居民身份證或由人事登記處處長根據《人事登記規例》發出的有效《豁免登記證明書》

4）沒有永久離開或意圖永久離開香港

問題三：何時登記？



欲「轉會」或登記的合資格人士，可於6月23日至7月23日登記，而今次第二期消費券新增限制，列明「已永久離開」或「有意圖永久離開人士」不合資格領取。

問題四：登記方法？



申請人可於登記期內進入電子登記平台，並按以下7個步1驟登記。

第1步：閱讀「計劃指引」及「登記人聲明及承諾」條款後，在相關空格內加上剔號，表示接受條款

第2步：輸入香港身份證號碼及簽發日期

第3步：通過初步認證後，系統會提供電子表格供登記人輸入下列資料，包括英文姓名、中文姓名（可選擇是否提供）、具短訊服務功能的本地流動電話號碼、收取消費券的儲值支付工具及其相關號碼

第4步：就登記人「資格」作出聲明

第5步：按熒幕指示上載香港永久性居民身份證／香港居民身份證複本

第6步：按「確定」遞交登記。熒幕會顯示已收妥有關登記，並提供登記參考編號作紀錄及日後查詢之用

第7步：按「儲存」或「列印」登記資料及參考編號

電子登記平台：按此進入

申請人亦可在登記期內到任何一間臨時服務中心，在中心職員協助下遞交電子登記。中心開放時間為星期一至星期六上午9時至下午6時（公眾假期除外），為免輪候，可致電計劃熱線18 5000提早預約時段。

各區臨時服務中心位置▼▼▼

問題五：領取消費券時間表



合資格登記人會於2022年8月7日分階段獲發消費券，各電子支付工具收取消費券分期安排如下：

獲發5000元消費券的合資格登記人（包括現有及新登記人）：

獲發10,000元消費券的合資格登記人（包括現有及新登記人）：

問題六：消費券使用期限



以不同電子支付工具收取的消費券使用期限如下：