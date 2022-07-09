招財風水｜台灣專家教居家風水「吸金4招」鞋櫃有臭味恐趕走財神

許多民眾會為了風水布局，特地安排家中擺設，不過想要順利「吸金」賺錢或存錢，原來還要注意許多關鍵。



台灣命理老師高煜霖曾在Facebook Page「高煜霖 Gao Yu-lin, 易經粉絲團」發文指出，生活沒有財運的民眾，可能是風水布局擺錯空間，他提供「吸金4招」可提高招財機率，有機會將留錢財在身邊。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、接錢看大門或陽台：接財神

大門或陽台，在居家的地位，等同於人的口鼻般重要，須盡量避免不好的氣流、味道、沖煞。大門外，忌對到電梯間的壁刀煞，若是做隔間牆的梁，與大門平行則可，切忌垂直，容易影響健康，若有財，恐變成財多身弱，易貢獻給醫生。若與鄰居門對門易犯口舌，以上幾個煞氣，建議可以擺植栽或葫蘆，化解煞氣。

內外若有異味，尤其是鞋櫃，一定要解決，避免財神不蒞臨，有陽台的民眾務必保持乾淨、明亮、通暢，以民俗說法就是避免財神要空降時「沒地方站」，而落到隔壁或樓下的鄰居，錯失進財機會。

二、賺錢看客廳：迎財神

客廳是財神蒞臨後第一個駐足的空間，所以財神是否願意進來與停留，客廳是舉足輕重的角色。客廳中首重溫馨、窗明几淨，加上家庭和睦，有助於家庭成員財運暢旺。建議能在明財位（大門45度角），或流年財位，設計聚財的風水布局，放適合的擺飾，可增加財神的認同感，進一步加持財運。

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三、招錢看廚房：招財神

廚房有「累積、生產」的功能，掌管一家的食祿（財運），是福氣的來源，首重環境乾淨，忌潮濕與雜亂。吃到安全食物、喝到乾淨的水、用到潔淨餐具，人自然健康，氣場自然旺盛，猶如人逢喜事精神爽，財神自然願意來加持。建議民眾廚房的元素在「冰箱」，最好在廚房的範圍中，不建議放在餐廳或客廳，避免產生漏財跡象，而要常常去補財庫。

四、存錢看臥室：留財神

臥室是讓人恢復精氣神的地方，帶有「補充、挹注」的能力，因此臥室的布置須具有清淨、舒適的特色，讓人願意停留此處休息，同理，財神進到臥室若體驗到寧靜與舒適感，自然願意留下。建議在臥室最內的隱密處，在「保險箱」放存摺與貴重物品，容易將錢財累積起來。

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