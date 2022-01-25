哪些行業你付錢後還要低聲下氣？除風水師傅　這2個職業都冇得輸

記得有一年家中安裝寬頻，安裝師傅第一次失約，第二次又失約，第三次遲大到。我打電話去熱線要求經理解釋，經理告訴我：「這些都是師傅的安排。」彷彿那些安裝師傅有崇高地位，經理也無法駕馭似的。

今天半宅職薯就和大家討論我眼中三大「無得輸」職業，看看大家有否同感。



裝修師傅

在我眼中，裝修行業是最不透明的行業之一：屋主無法掌握裝修師傅的裝修方法，唯一選擇就是相信。另一方面，催促他們，又擔心影響手工質量；不催促他們，交貨日子又難以預計。

當新居交到裝修師傅手中，屋主便變得肉隨砧板上，求神拜佛不要爛尾或者加錢。這不是名副其實的「又要畀錢佢，又要求佢」嗎？

相關文章：心理測驗｜金庫內藏寶珠還是空空如也？一條問題測出你適合哪工作

+ 9

風水師傅

風水師傅是另一個地位崇高的職業：你永遠無辦法挑戰他的權威，但與此同時，他的權威來自何經何典，你又難以稽考，卻很視乎風水師傅的個人演繹。

當你請風水師傅，你就要有心理準備，要對他客客氣氣。因為只要風水師傅心裏覺得不爽，在佈局上留一手，便大有機會影響你的運程（因為你選擇了相信風水）。所以當風水師傅，不是又有錢賺又有地位嗎？

相關文章：辭職｜寧棄高薪轉行送外賣？ 打工仔因一事放棄文職網民有同感…

+ 4

問米師傅

當你選擇了相信問米這回事的時候，你便不得不對問米師傅恭恭敬敬－畢竟他是有能力請你先人上來的重要人物啊！一個在靈界有能力的人，你夠膽得罪他嗎？

其實我有一個天馬行空的想法，就是在我離開人世之前，寫十組密碼，然後用十個不同的不透明密封袋入好。每次我的後人要問米請我上來的時候，便叫問米師傅（即是我的靈魂）讀出一組密碼，然後即時拆信封核對。

當然，問米是追求心理慰藉方法之一，太過理性，也未必是一件好事。

相關文章：月薪逾2萬每天只在整Excel表？ 事主嘆想轉工網民卻錯重點…

結語

話說回來，關於在文章開首我提及的安裝寬頻經歷，我在後來才知道，原來有些寬頻公司會不合理地增加寬頻師傅的工作量，所以師傅失約或者遲到也是迫不得已。

再想深一層，可能上述這些「無得輸」職業從業員，背後也是被一些管理階層操縱而已。

【延伸閱讀】2022年虎年運程｜12生肖事業運勢 誰會升職加薪或跳槽換新筍工？

+ 44

【延伸閱讀，即睇更多職場百態故事】

下班後也要開啟定位app？ 老闆稱不從會扣獎金員工憂私隱被侵犯

+ 7

相關文章：準時收工竟被上司發送訊息單打 還向經理打小報告怎知結局竟是…