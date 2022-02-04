台女藝人王彩樺公開超強招財風水佈局　銀包內放呢種紙招徠五方財

「台灣濱崎步」王彩樺因主持風水節目，被網友稱之為「神婆」，適逢農曆新年的到來，她也特地接受《TVBS新聞網》專訪，分享家中的招財風水以及撇步。



王彩樺指出想要「招財」除了必備的招財小物外，最重要的就是心存善念、保持正能量，她透露有在家中財位擺放聚寶盆，裡頭放滿大大小小的吉祥物，「在廟宇祈求到的招財水、象徵『一路發』的168元、天珠、代表金木水火土的五色水晶。」

台灣女藝人王彩樺過年招財風水儀式大公開（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

除了家中的風水，王彩樺還會在銀包內準備「五色錢」，她說：「可以收集各國的紙鈔，只要顏色不同就好，這樣可以招五方財神保佑，賺到五方財。」在飾品上，她也會配戴有財神爺加持過的飾品，只要有空就會念財神咒，希望時刻受到財神的眷顧。

至於迎財神的撇步，王彩樺透露有面迎財神的旗子，每到過年都會在住家大門揮旗子大喊：「財神啊！財神啊！」並一路揮到頂樓，讓財神到走遍家中各個位置；另外，她推薦可以在新春農曆年間多到財神廟祭拜，「準備一些生果餅乾，也可以拿隨身攜帶的招財小物請財神爺加持。」她特別提醒祭拜的食物一定要挑選自己或是家人喜歡吃的，因為這樣才會想吃，才能得到財神爺的照顧。

同場加映：盤點台灣三大「最美星二代」 李㼈女兒似韓星 王彩樺大女登熱搜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

同場加映：2022虎年財運｜8個生活壞習慣易損財氣要小心 穿這種褲子會漏財（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

同場加映：虎年2022｜財運亨通要靠「發財金」 勿放夫妻臥室供品別用燒豬（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 38

延伸閱讀：

火辣宣戰林志玲！小S車頭燈「謎樣激凸」 一放大網全暈了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】