驚！韓國樂園5大恐怖傳說　母子樂天世界玩遊船　閉路電視唔見人

遊樂園是為大家帶來開心歡樂的地方，但卻也有流傳着許多靈異故事，像是香港迪士尼的小小世界，傳說有小男孩的鬼魂；日本迪士尼的雲霄飛車，裡面其實貼滿符咒來防鬼；而台灣台中的卡多里樂園，廢棄後變成了猛鬼樂園，但這些傳說都難以證鬼魂的存在。專門分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就曾講述發生在韓國各個樂園的靈異怪事，亦是韓國知名的5大遊樂園都市傳說。



愛寶樂園是由三星集團建立，是韓國最大的主題樂園，也是亞洲第四受歡迎，被稱為韓國的迪士尼樂園。（網上圖片）

愛寶樂園

愛寶樂園是由三星集團建立，不僅是韓國最大的主題樂園，也是亞洲第四受歡迎，被稱為韓國的迪士尼樂園，這裡有全球最陡的木製雲霄飛車，因為木製比較輕，軌道也不像鋼製的穩定，所以坐起來會有很明顯地搖晃感，心臟不夠強的真的會受不了。園內還有動物園、水上設施、賽車場，可說是去是韓國首爾必玩的景點。那麼，這個成立於1976年，已經有快50多年歷史的愛寶樂園，曾發生過什麼靈異事件？

地球村

在地球村裡面，陳列著世界各國不同風格人偶，全部加起來總共有600多隻，每隻人偶穿著不同國家的傳統服裝，很多曾進到裡面參觀的遊客表示，人偶給人的感覺很陰森，而且表情十分詭異很不自然。地球村流傳著一個傳說，這些人偶的頭髮，其實都是用真人的頭髮製作的，更可怕的是，是用死人的頭髮。

飛鷹城堡

飛鷹城堡本身就是很刺激的雲霄飛車，據說在2008年時，這裡曾發生過工業安全意外，導致1名維修人員意外喪生，從此之後就開始傳出鬧鬼事件，尤其是到了晚上，遊客逐漸減少時，傳說這時候就會有個身穿白衣的鬼魂跑出來，之後過了一年，飛鷹城堡不知為何就沒再運作，然後在5年後直接拆除了。

根據在愛寶工作已十多年的維修技工表示，其實在晚上凌晨零時左右，那裡常會莫名奇妙的響起電話，曾有一次半夜，他跟前輩正在其他遊戲設施進行維修工作，因為少了某樣工具，所以前輩就叫他去飛鷹城堡拿，雖然他心裡感到害怕，但還是硬著頭皮前往。正當他到達飛鷹城堡，拿著手電筒在尋找工具時，突然電話聲響了起來，嚇得他立刻拿著工具像逃命似的往外衝。

樂天世界是目前世界上最大的室內遊樂園，分為室內的「探險世界」和室外的魔幻島。（影片截圖）

樂天世界

樂天世界也同樣位在首爾，在1989年時由樂天集團建立，每年能吸引到800萬名遊客，特別的是它是大型的室內樂園，也是目前世界上最大的室內遊樂園，主要分為室內的「探險世界」和室外的魔幻島，裡面除了有遊樂設施外，還有溜冰場、博物館、百貨公司、飯店，是結合娛樂跟購物休閒的超級娛樂城，這座高人氣的遊樂園曾發生過什麼靈異事件？

辛巴達歷險記

辛巴達歷險記是個老少咸宜的遊樂設施，主要是乘坐船進洞穴，跟著辛巴達一起進行冒險之旅，沿途會出現一些妖怪跟噴火的三頭龍，整個遊戲過程就像在看一篇故事。

在2015年，當時韓國正受到中東呼吸綜合症影響，所以來玩的遊客非常少，正當工作的員工感到閒閒沒事做時，有一對母子手牽著手來玩，這也讓閒得發慌的員工，馬上打起精神上前招呼，讓母子搭船進行體驗，但詭異的是，當船回到出口原點時，船上那對母子不見了，員工看到當下擔心會不會是發生意外，所以立刻把設施關閉停止，然後進到裡面尋找那對母子。結果找了半天都找不到人，最後當他們檢查監視器時才發現，原來從一開始就沒有那對母子，所以那名員工招呼的是...

彗星特快車以宇宙行星為主題的雲霄飛車，在搭乘過程中椅子還會360度旋轉，相當刺激。（影片截圖）

彗星特快車

是以宇宙行星為主題的雲霄飛車，在搭乘過程中，椅子還會360度旋轉，光看影片頭就快暈了，不過如果是想挑戰刺激的，這可能不太適合，因為這是設計給小朋友玩的。

某天有位媽媽帶著兒子前來，當時遊樂園沒有什麼人，所以她們不用排隊，就直接開始玩彗星特快車，因為不用排隊，所以他們玩了一次又一次的，重複玩了很多次，玩到後來媽媽累了，但小男孩還是體力很好，興奮得想再玩，所以媽媽就讓小孩子，單獨自己進去玩了。

這次小男孩選了最後面的座位，詭異的是，當員工在看監視器觀察時發現，小男孩坐的那個椅子，並沒有正常旋轉，還一直停在往後面的方向，之後當雲霄飛車回到出口時，只看見那小男孩一直哭著說，剛剛有個可怕的小男孩，一直跟在他的後面，而且還越來越近，到後來甚至抓住他的椅子，嚇得他哭了出來，小男孩邊哭邊說，那小男孩的模樣很可怕，嘴巴整個裂到耳朵那，就像是日本的裂嘴女，期間那裂嘴小孩還一直問他：「要不要跟我做朋友？」小男孩當然不敢，誰敢跟鬼做朋友。

據說裂嘴小孩出現的起因，是這裡曾發生一起可怕意外，有名身高未達安全標準的小男孩，在搭乘到一半時，整個被甩了出去慘死。

謠傳說要看見方舟冒險，是需要特殊原因的，不是本身有靈異體質，就是要被衰運纏身的人，才能有機會看到。（影片截圖）

方舟冒險

這個雲霄飛車非常特殊，因為樂天世界的員工跟上層主管表示，從沒出現過這個遊樂設施，謠傳說要看見方舟冒險，是需要特殊原因的，不是本身有靈異體質，就是要被衰運纏身的人，才能有機會看到，後來因為這個傳說越傳越大，樂天世界就乾脆把這靈異故事，拿來當成宣傳的故事，在萬聖節舉辦活動時，把這個傳說變成鬼屋的內容。

據說曾意外搭到這神秘的雲霄飛車遊客表示，雲霄飛車的顏色是紅色的，負責接待的工作人員，每個都打扮成惡魔的樣子，搭上時飛車速度異常的快，比一般雲霄飛車快好幾倍，而方舟冒險會出現的位置就在法老王的憤怒附近而已，如果本身是敏感體質的，有機會去首爾旅行的話，可以去樂天世界試看看。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】