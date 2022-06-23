主人健康出問題　貓狗兔急須尋家　馬灣居民偕義工暫托兼安排領養

飼養寵物是一輩子的承諾，相信沒有主人願意與毛孩分開。有馬灣居民日前發文，表示收到外傭求助，指前僱主因健康問題一直住院，住所內2兔1狗1貓一直由區內外傭輪流上門照顧，不過僱主身體未有好轉，無奈要為毛孩尋家。樓主了解情況後，聯同居內街坊及動物義工，短時間內迅速為小動物安排暫托家庭或機構接手，讓毛孩的主人能放下心頭大石，安心回到位於外國的家鄉養病。



有馬灣居民日前發文，表示收到外傭求助，為住所內2兔1狗1貓尋家，遂聯同居內街坊及動物義工，短時間內迅速為小動物安排暫托家庭或機構接手。（fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

有馬灣區民於facebook「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」分享好人好事，指上周六（18日）在區內動物群組看到外傭求助的帖文，表示前僱主家中的2兔1狗1貓急須尋家。她當日相約該名外傭了解情況，得知姐姐的前僱主健康出問題，過去數個月來一直住院亦未有改善，「最後無奈主人亦要離開香港，回家鄉歐洲養病」。

姐姐表示，前僱主的居所長期無人在家，而她亦已到另一家庭工作，只能於假日返回照顧，平日則只靠馬灣島內的姐姐輪流每人每日抽時間，勉強維持小動物的起居飲食。姐姐指過往也曾聯絡機構或朋友求助，「最後亦因為沒有位置收留動物而無法及時送養」，可是前僱主離港在即，若無發安置毛孩，她便要報警處理，「動物好有機會面臨短期嘅安樂死命運」。

求助的外傭表示，前僱主的居所長期無人在家，而她亦已到另一家庭工作，只能於假日返回照顧，平日則只靠馬灣島內的姐姐輪流每人每日抽時間，勉強維持小動物的起居飲食。（fb「Park Island Friends 珀麗灣快樂群組」圖片）

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樓主了得知情況後，同日即聯絡動物義工及區內街坊，順利找到願意暫托貓狗的家庭，更指已收到熱心街坊表示願意領養貓狗；至於兔子則交由專門機構「兔盧」接手，並帶往診所檢查及跟進照顧，期望日後可安排有心人領養。她憶述運送兔子期間，剛好在巴士站遇到暫托家庭帶小狗散步，期間小狗更即場吻別兔兔，令人相當不捨。

樓主指出，這時能在短時間內成功救助動物，全賴熱心動物義工及區內善心街坊的付出，「因為你哋嘅參與，動物們先可以咁順利受到照顧，亦好感謝一班工人姐姐好有愛心咁自發性照顧小動物，衷心希望動物嘅主人身體可以得以好轉，安心回鄉養病」。她又希望今次事件能為島內街坊傳遞正能量，「我哋每個人做少少，透過群體力量，可以令不幸事件轉變為一個幸福嘅將來㗎！」。

帖文一出即引來網民讚好，大讚樓主以及一眾曾幫忙小動物的義工及街坊，又祝福毛孩及前主人也能迎接新生活，「希望各寵物有安樂窩，主人同姐姐都早日康復」、「多謝你哋啊！辛苦晒！」、「太好了，我之前是住牠們附近，見了牠們咁多年，真心希望找到好主人」。