女友同閨密拍7分鐘性愛片　台男傻眼：她很享受　網民齊指已出軌

你能接受到另一半與他人親熱嗎？有台灣男生於討論區發文表示，女友有名高中時就很要好的閨密，而他與女友是可互看手機的關係，日前他看女友手機時，竟然在隱藏相簿找到一段長達7分鐘女友與閨密的性愛片，他十分傻眼和覺得女友出軌。他問明女友做出這些事的原因，女友竟回應稱「想要試試看跟同性做做看的感覺，出自於好奇」。



有台灣男生於討論區發文表示，日前他看女友手機時，竟然在隱藏相簿找到一段長達7分鐘女友與閨密的性愛片。（Getty Images）

該名男生於Dcard討論區以「女友和閨密做了」為題發文表示，女友的閨密外表很漂亮也交過男友，看起來一點也不像「TB（Tomboy，即愛作男裝打扮的女生）」，沒想到女友竟與閨密拍性愛片，「過程就是他們拿假X互相弄對方，也有磨XX、互摸之類的，我看完真的是很傻眼」。

他指出，雖然閨密不是男生，但他覺得好像被精神出軌了，他跟女友講明發現了這段片，一開始女友有點錯愕，後來一臉淡定地說「只是想試試看而已」，還給他看與閨密的聊天紀錄，她們是因看了韓漫，出於好奇想試試和同性做的感覺，「但我還是有點不爽她在影片裏很享受的樣子，完全感覺不到只是好奇試試看」。他續說，女友與閨密關係真的很要好，時不時一起去其他縣市旅遊，迷茫地向網民求助「請問這樣算肉體出軌嗎，還是她們其實是雙性戀呢？」

不少網民認為樓主女友已出軌，「不管是不是雙性戀，這已經出軌了，不管是不是同性別，做出這種事就已經是不尊重另一半的行為了」、「直女不會想跟同性做，也不會有好奇心吧，她可能真的是雙，跟閨密互有意思」、「如果你不能接受開放性關係，就別再騙自己了，這就是出軌」、「當然是出軌啊，誰會跟不是另一半的人做這種事啊，拿好奇、拿閨密、拿同性來做藉口滿扯的」。