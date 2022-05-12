【閨密變老公】少女暗戀好姊妹11年　決意變性勇敢追愛終成眷侶

美國有一名女孩在念中學時愛上自己的同性好友，但礙於自己家庭保守，她也不敢有所表示，最後受不了決定跑去變性，並向暗戀多年的好友告白，2人最後成功交往還步上紅毯。



根據《每日郵報》報道，現年26歲的凱拉（Kayla）和25歲的亞倫（Aaron Capener）從中學開始就是好朋友，經過一段時間的相處，亞倫發現自己愛上了好友，但擔心對方不願接受同性，再加上家庭保守，因此決心保守這個秘密。

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亞倫出身在保守家庭，每週都會去4次教堂，他也從不知道有「跨性別社區」，她只知道自己和別人不太一樣，當他向家人出櫃後，家人還認為是她都沒認真禱告，還強迫她去找教會牧師，想「治好」她的性向。當亞倫16歲獨自離家搬去別的城鎮後，才發現自己其實是「跨性別」，亞倫最後決定進行變性手術，並在2016年回到家鄉。

亞倫一直以來都和凱拉保持聯絡，某日，當2人一起散步時，亞倫終於向凱拉坦承自己的心意，他親吻了凱拉，沒想到凱拉也回應了他的感情，這讓他又驚又喜。2人開始從朋友轉為情人，最後有情人也終成眷屬，2人在去年步入禮堂。亞倫坦言，他對於凱拉能成為他的妻子感到非常幸運，「無論我是什麼性別，她都愛我」。

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