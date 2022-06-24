港爸迷上荃灣豬肉檔威威　一句寸阿媽　女無奈：好彩冇餐餐食豬肉

撰文：謝茜嘉
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「荃灣豬肉檔AK」威威（劉宋威）早前憑帥氣口罩look爆紅，不少師奶為之瘋迷，但原來連男性也被威威的魅力吸引到。有港女於討論區發文表示，爸爸最近迷上了威威，讚賞威威雖然爆紅，但仍然堅持做豬肉切割員的本業真的很勤力。媽媽聽到爸爸這番話後，原本正在廚房洗碗也立即走出客廳問是否「講真」，爸爸指出「你有你睇MIRROR（ViuTV人氣男團），我有我睇威威，我哋冇衝突！」，結果家裏變成鏡粉和威威豬之爭，她無奈問道「阿爸阿媽依家有自己興趣係咪一件好事？」。

荃灣豬肉檔「楊屋道AK」一夜爆紅，令大批家庭主婦爭相到訪「追星」打卡。（FB「荃灣友」圖片）

該名港女於香港討論區以「我阿爸迷上咗威威」為題發文表示，最近發現爸爸每次開facebook，首頁第1個帖文都是威威應援團群組的消息，於是她問爸爸是否喜歡威威及成為威威豬，爸爸竟然有少許面紅地承認，日前還吩咐她下班後幫忙去拿威威攬枕包裹。她無奈地笑說，想不到爸爸會追男明星，「好彩呢排冇餐餐食豬肉」，又說「只希望屋企唔好越嚟越多唔等使嘅嘢」。

帖文引起熱議，有網民留言表示，「咁你老竇幫襯威威未？」、「銀髮經濟救港」、「真係威力沒法擋」、「如果你講真嘅，我估你老竇因為你阿媽追MIRROR所以特登扮中途轉基向你阿媽抗議，小心頭家散」，有人質疑是「吹水」的創作文，指出「一次過宣傳兩邊，厲害」、「如果你話阿媽都好似合理啲」。

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