刷單？淘寶買放大器竟收紙巾　客服唔覆直接退款　熟路網民教咁做

網購心儀貨品，最後收卻到1包紙巾，原來是很常見？有網民日前在facebook群組發帖，稱為爸爸在淘寶買了放大器，但收到包裹時卻發現裏面只有1包紙巾，向客服查詢時得不到回應，便直接申請退款，對事感到莫名奇妙。有留言認為淘寶網店應該搞錯，以為他在幫手「刷單」。過去有許多網民表示遇過同類事件，淘寶部分商家會以發紙巾的方式「刷單」，即以極廉價貨品出貨去製造假銷量，有時是搞錯買家是「銷單員」，有時則是搏賣家選擇退款而不投訴，更有人提出正確應對方法。



有網民在淘寶買放大器，但打開包裹只有1包紙巾。（fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」圖片）

樓主在fb群組「淘寶唔開心share（中伏group）」發帖，指買了款放大器給爸爸使用，並上傳圖片，顯示是手機屏幕放大器，遠比一般手機大，包裹應該不太細小，惟最後店方竟寄來1包紙巾，「客服唔應機，直接退錢」。樓主把事件當作笑話，又指放大鏡是經集運運寄來，包裹很輕，運費應不是大問題，詢問其他網民有沒有試過遇到同樣情況。

有網民稱有同類遭遇，但和商家反映後「佢再寄都係紙巾，最後退款，最後免費收到2包紙巾」。有人解釋這明顯是商家在刷單，「人哋搞錯以為你係刷單」，店舖一般會叫刷單員拍下指定商品，或者隨意買但指定一個數量、或者拍完後提供單號讓店家登記，「退完錢都好，記住向淘寶投訴店家刷單」。有熟路網民指下次付款前可先聯絡店舖客服，「會用簡體字，盡量用佢哋嘅文法，暫時無收過唔係自己買嘅嘢」。

早於2016年淘寶雙11購物節時，就曾有廣東民眾稱接連收到空包裹，或是包裹內只放了空樽或廢紙，當時就發現可能是賣家刷單的新招。內地許多網民都遇過同類情況，一樣是購買商品後只收到紙巾，「而且客服怎麼都不理人，就說讓退款」。

過去就有人解釋這是店舖刷單模擬購物的行徑，「因為要湊銷量」、「有機會是商家弄錯以為你在刷單」。刷單店家會發空包裹或者放紙巾等小物品，如果你是幫手刷單，賣家不會退款，如果你是正常購物而賣家發了空包裹或送紙布，就要找賣家核對訊息，正常應該會補發一份。

有熟路網民稱，遇到店家冷處理的情況可先進行退款，如果對方拒絕就請官方介入，一般會讓你退貨，之後可能發現退貨要自己出運費，這樣可以照把東西退回去，保留底單，等退貨完成交易變成關閉狀態後，「這時就能進行投訴了，投訴成功就能要回運費」。

由於需時時漫長，一般完成以上的流程需要差不多1個月，1個投訴成功後賣家要扣幾分，對店舖影響不大，「但如果投訴的人多了扣到一定分數是要封店的，平時一些黑心的店主就是看中了買家不想麻煩的心理，對於這種賣家堅決要打擊」。

（綜合）