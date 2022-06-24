恐怖！連鎖米線店帳單驚見成群蛆蟲蠕動　網民呼惡心：唔敢再幫襯

進食時見到成群蟲，真的想反胃！有網民在社交平台分享影片，指日前光顧1間連鎖米線店時，驚見枱面的帳單上有十多條如螞蟻大小般的蛆蟲，非常惡心。有網民都直呼恐怖，但亦有人質疑帳單剛印出來怎會有蟲在其上，亦有人估計是帳單的夾板長期沒有清洗所致。《香港01》正就事件向涉事食店查詢。



有網民在社交平台分享影片，指日前光顧1間連鎖米線店時，驚見枱面的帳單上有十多條如螞蟻大小般的蛆蟲，非常惡心。（影片截圖）

有網民在facebook群組「飲食黑店大全」轉發影片，顯示事主於本周一（20日）中午12時許到南昌1間連鎖米線店用餐，其間驚見放在枱面的帳單上，竟有一堆灰白色的蛆蟲在蠕動，場面嚇人，片主奉勸大家自行考慮會否光顧涉事食肆。他其後又補充指，第一次在該店用餐，「冇估到佢送啲咁嘅嘢畀我」。

有網民看完影片都感到震驚，「點解咁多蟲都無人發現？仲放低咗張單」、「仲以為係影印機啲墨」、「單上竟有活蟲？」、「好在只係食過一次」，亦有人表示一向都覺得該店衛生情況欠佳，「佢開頭開嗰陣時啲嘢真係好好食，愈做愈差愈嚟愈污糟」，

不過有網民就認為餐廳有小昆蟲在所難免，「又唔係喺嘢食入面，要求最高衛生，唔好出街食啦」，亦有人質疑事有蹺蹊，「張單剛印出嚟，點會有堆蟲喺上面？」、「唔通出單機裏面有蟲？」。